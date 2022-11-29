Авария на котельной: Жители райцентра в Костанае замерзают в своих домах

29 Ноября 2022, 14:00

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В селе Боровской Костанайской области на центральной котельной вышел из строя один из котлов. И теперь жителям многоэтажек в центре села придется почти две недели жить в холодных квартирах. Ситуацию корреспонденту МИА «Казинформ» прокомментировал руководитель отдела ЖКХ акимата Мендыкаринского района Николай Гулаков.

Ранее местные СМИ опубликовали информацию о том, что жители села в Мендыкаринском районе мерзнут в своих квартирах, где температура едва достигает 12-14 градусов.

Как оказалось, авария с котлом, из-за чего тепло в дома не подается в должном объеме, произошла еще полторы недели назад. А вышедший из строя котел - и вовсе был на гарантии и отслужил всего два года. Как заверили в районном акимате, работа по восстановлению подачи тепла в дома ведется.

«Сказать, что ситуация критическая - нельзя. Да, действительно, инцидент произошёл. На центральной котельной, который отапливает многоэтажные дома, вышел из строя котел отопления. Он гарантийный. Ждали подрядчика, но они приехали, посмотрели. И уехали, отказавшись от работы, - говорит руководитель отдела ЖКХ Н. Гулаков. — Новые котлы были поставлены 2 года назад, в 2020 году. Стоимость проекта -14 миллионов, каждый котел по 7 миллионов тенге. Подрядчик ТОО «Титан» давал гарантию 5 лет. И в этот период, согласно договору, подрядчик в случае аварийных ситуаций, должен приезжать и устранять неполадки. Они же отказались».

Сейчас юридическая служба акимата занимается этим вопросом. Если после экспертизы котлы будут признаны негодными, а поставщик - недобросовестным, то будет судебный процесс.

«Теперь мы своими силами начали вырезать экран, трубки внутри котла, которые сгнили. Оттуда и пошла вода. Теперь эти дырки временно мы заварили, чтобы котлы пока на полмощности работали. Параллельно мы переговоры вели с организациями - производителями котлов, имеющими патенты, чтобы заключить договор из одного источника. Определились с компанией. Они уже приступили к изготовлению котла. В течение двух недель этот вопрос планируется решить. Они сами установят новый котел», - пояснил Н. Гулаков.

Между тем, авария произошла уже полторы недели назад. То есть фактически, все это время людям приходится мириться с холодом в своих домах.

«Все три котла работают хоть и не на полную мощность, но в штатном режиме. Дома многоэтажные, что в центре - не утеплённые, это все зависит не только от нас, но и от самих жильцов. Нужно утеплять подъезды, подвалы. Теперь те жители 12 многоэтажек, у которых температура около 10-12 градусов в домах, мы им произведем перерасчет. В ближайшие две недели людям придется подождать, все, что от нас зависит, мы делаем», - подытожил руководитель районного отдела ЖКХ.

Ранее сообщалось, что авария произошла и на Аркалыкской ТЭЦ.

Фото: www.ng.kz