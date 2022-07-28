28 Июля 2022 08:12

Аварии на нефтеперекачивающих станциях в Атырау не повлияли на отгрузку нефти - КТК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отключение от электроснабжения нефтеперекачивающих станций в Атырау не повлияло на отгрузку нефти. Об этом сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума.

В результате неблагоприятных погодных условий в Атырауской области (дождь, гроза, ураганный ветер) и падения нескольких опор воздушных линий электропередачи 220кВ были отключены от электроснабжения объекты АО «КТК-К» на территории республики: НПС «Курмангазы» и НПС «Исатай».

«По состоянию на 27 июля 2022 года инцидент не повлиял на выполнение графика отгрузки текущего месяца. Отгрузка нефти на Морском терминале КТК в настоящее время осуществляется в штатном режиме. Питание основного оборудования станций осуществляется от резервных источников, угроза создания аварийной ситуации на объектах отсутствует. При этом запуск насосного оборудования в текущих условиях технологически невозможен», - отметили в КТК.

В настоящее время ремонтные бригады АО «КТК-К» и соответствующие службы республики проводят работы по ликвидации технологического нарушения.

Как ранее сообщалось, две установки 27 июля аварийно отключились на Атырауском НПЗ. На электросетях в Атырауской области проводят работы по ликвидации аварийных нарушений. Атырауский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил производство.

В настоящее время на Атырауском НПЗ имеется 26 тыс. тонн бензина, 22 тыс. тонн дизельного топлива, 4 тыс. тонн керосина, сообщил генеральный директор завода Мурат Досмуратов.