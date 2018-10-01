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«Авангард» - «Барыс»: где смотреть и 5 фактов о матче

14 Октября 2018 16:25 59
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«Авангард» - «Барыс»: где смотреть и 5 фактов о матче

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 14 октября, «Барыс» начинает новую гостевую серию матчем с принципиальным соперником по дивизиону Чернышева - омским «Авангардом», сообщает СИА «SPORTINFORM».

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Поединок начнется в 20:30 по времени Астаны и будет показан в прямом эфире на телеканалах «Qazsport» и КХЛ-ТВ HD.

- Перед встречей с «Барысом» омичи проиграли три матча подряд, поэтому в излишней мотивации одни из лидеров Востока вряд ли нуждаются. Примечательно, что последние победы обе команды одержали над рижским «Динамо». Помимо матча с рижанами астанчане в рамках домашней серии разгромили «Слован» и в овертайме уступили ЦСКА.

- Накануне об уходе из «Барыса» объявил голкипер сборной Казахстана Сергей Кудрявцев. В своем Instagram 23-летний вратарь поблагодарил болельщиков за поддержку и написал, что был рад являться частью этой команды. Официально клуб о расставании с кипером пока не сообщал, но на выезд вместе с Карлссоном и Граховиной отправился 17-летний Кирилл Стрия.

- В лазарете астанчан по-прежнему числятся Валерий Орехов и Кирилл Панюков. Зато в строй вернулся опытнейший Максим Семенов.

- Кертис Волк (2+4) и Даррен Диц (2+3) четыре матча не уходят со льда без набранных очков. Диц (5+10) продолжает находиться в ТОП-3 гонки бомбардиров, снайперов и ассистентов среди защитников, а также по показателю плюс-минус. («+13»). Возглавляет этот рейтинг хоккеист «Авангарда» Егор Мартынов («+14»). Другой «ястреб» Максим Чудинов с серьезным отрывом лидирует в рейтинге блокированных бросков (44).

- Последний раз «барсы» побеждали «ястребов» год назад - гостевая победа со счетом 4:3. С тех пор астанчане трижды уступили «Авангарду», причем все игры проходили в Астане. Одна из них состоялась в этом сезоне и завершилась победой омичей в серии буллитов (3:4).

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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