«Авангард» — «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» на выезде сыграет с омским «Авангардом», пишет Sports.kz.

Это противостояние пройдет 6 января и начнется в 20:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Команды уже играли между собой в этом сезоне, тогда в Балашихе сильнее оказались гости со счетом 3:2.

Отметим, что на данный момент «Барыс» занимает третье место Восточной конференции лиги с 55 очками в активе, а «Авангард» находится строчкой выше с 60 баллами.



