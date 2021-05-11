Ауызашар почти на 100 человек проводили в одном из столичных ресторанов

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы в столице продолжают проведение проверок объектов предпринимательства на предмет соблюдения ими карантинного режима. Не смотря на постоянные предупреждения и привлечение к ответственности, некоторые заведения города продолжают нарушать ограничения, сообщает официальный сайт Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Так, в один из праздничных выходных дней в ресторане «Гаухартас», расположенном в Сарыаркинском районе, в нарушение всех запретов проводили ауызашар, на котором присутствовало около 100 человек.

За 9 мая в районе зафиксированы нарушения карантина пятью заведениями.

Так, ресторан «Line Brew», участвующий в проекте Ashyq, продолжал работать после полуночи, несмотря на запрет.

Также за нарушение постановления санврача города к адмответственности привлекли столовую «Центр плова», рестораны «Базилик» и «Панаехали». Эти заведения функционировали в выходной день, что также не разрешено согласно постановлению санврача города. Нарушил режим карантина и игровой клуб «Yamato».

В районе Алматы в нарушении режима работы уличили кафе «Тапчан» и «Белес».

Материалы по всем выявленным за выходные нарушениям направлены в районные Управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер и привлечения предпринимателей к ответственности.

Напомним, Нур-Султан уже два месяца находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной.

«Чтобы не допустить ухудшения ситуации, жители и гости города, а также субъекты предпринимательства должны строго соблюдать все саннормы, не игнорировать рекомендации врачей и эпидемиологов. На сегодня единственным действенным способом борьбы с опасным вирусом является выработка коллективного иммунитета, что возможно при условии массовой вакцинации населения. В городе для этого создаются все условия: открыты свыше 100 прививочных пунктов в учреждениях ПМСП и крупных ТРЦ столицы, которые работают с 08:00 до 22:00 часов вечера. Вакцинация проводится бесплатно «, - отметили в акимате.