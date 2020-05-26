Ауыт Мукибек: Одно из достижений закона о выборах - квота для женщин и молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Национального совета общественного доверия Ауыт Мукибек прокомментировал подписанный Президентом РК закон о выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из главных достижений закона является то, что в избирательных списках политических партий предусмотрено введение не менее 30% квоты для женщин и молодежи. Не секрет, что до этого времени в обществе обсуждался вопрос о возрасте депутатов в Парламенте. В настоящее время в Мажилисе работают порядка 30 депутатов пенсионного возраста. В недавнем выступлении в Сенате Глава государства озвучил о продолжении политических реформ в стране. Для реализации реформ нужен в первую очередь качественный и работающий закон. А для выполнения всех реформ должны работать высококвалифицированные и опытные специалисты», - выразил мнение Ауыт Мукибек.

Кроме того, общественный деятель напомнил, что в рамках программы «Болашақ» казахстанская молодежь обучается в лучших вузах мира. По его словам, приход молодых людей в Мажилис - новые требования сегодняшнего дня.

«25 ноября прошлого года Елбасы в ходе встречи с региональными представителями партии «Nur Otan отметил, что «в каждом предвыборном списке маслихата должны войти граждане из различных категорий, люди с ограниченными возможностями, соотечественники, приехавшие из-за рубежа, предприниматели и представители СМИ». Думаю, было бы правильным, чтобы предложение Елбасы учитывалось и в предвыборных программах Мажилиса», - отметил А. Мукибек.

Как ранее сообщалось, Глава государства подписал Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».