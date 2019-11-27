«Ауыл — ел бесігі»: спорткомплекс и музыкальная школа появятся в жамбылском селе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Проект «Ауыл - Ел бесігі» активно реализуют в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Напомним , принятый к реализации в апреле этого года в Казахстане проект «Ауыл - ел бесігі» нацелен на улучшение жизни в сельской местности, модернизацию социальной среды сельских территорий, доведение их до региональных стандартов. «Поручаю Правительству направить на реализацию «Ауыл - ел бесігі» 90 млрд тенге в следующие три года дополнительно к 30 млрд тенге, выделенным в этом году», - сказал в июне этого года Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.

В Жамбылской области, по данным управления экономики и бюджетного планирования, на реализацию проекта «Ауыл - Ел бесігі» выделено 2,77 миллиарда тенге, намечено реализовать 108 проектов в трех районных центрах области. Ожидается кардинальное решение социальных проблем сельчан, инфраструктурных вопросов, в числе которых транспорт, водоснабжение, газификация, ремонт и строительство школ, больниц и спортивных площадок.

В рамках проекта «Ауыл-ел бесігі» в Жамбылской области уже начато строительство спортивно-оздоровительных комплексов в двух селах, пристройки к Центральной районной больнице, Дома культуры и районной поликлиники, а также идет ремонт 104 объектов. Ведется строительство по четырем проектам общей стоимостью 884,5 миллиона тенге.

В районном центре Аса Жамбылского района строится современный спортивно-оздоровительный комплекс с универсальным залом.

Отметим, что это первое подобное спортивное сооружение в этом селе, и его открытия с нетерпением ждут жители не только села Аса, но и окрестных населенных пунктов. Сельские жители всех возрастов смогут заниматься здесь футболом, волейболом, баскетболом, посещать секции борьбы, заниматься в гимнастическом зале. В универсальным зале будут проходить спортивные мероприятия для сельчан.

По данным отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района, окончание строительства намечено на сентябрь следующего года. Стоимость проекта 350 миллионов тенге.

Помимо этого, как сообщили в отделе архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района, в райцентре в рамках программы «Ауыл - ел бесігі» строится музыкальная школа. Планируется, что объект сдадут в эксплуатацию в ближайшее время.

Ожидается, что в Казахстане до 2025 года проектом «Ауыл - ел бесігі» будут охвачены 80% сельских жителей, или около двух тысяч населенных пунктов с общим охватом более шести миллионов человек.