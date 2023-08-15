«Ауыл - ел бесігі»: современный спорткомплекс появился в отдаленном селе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые спортивные объекты появляются в отдаленных селах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в селе Аухатты Кордайского района. Объект построен в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі». Проектная стоимость спортивного объекта - 351,7 млн тенге.

Село Аухатты, административный центр Аухаттинского сельского округа, находится близ границы с Киргизией, на правом берегу реки Шу. Уроженцем села является Асхат Жантурсынов - мастер спорта международного класса (МСМК) Республики Казахстан по кикбоксингу, шестикратный чемпион Казахстана.

От имени жителей села Аухатты на церемонии открытия выступил ветеран Адильбай Семжанов.

«Старейшины села не сомневаются, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс станет ценным и полезным подарком для кордайцев», - подчеркнул аксакал.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс оснащен современным спортивным оборудованием, имеет игровой и тренажерной залы. В новом комплексе сельчане смогут заниматься по десяти видам спорта.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в Кордайском районе на сегодняшний день функционирует 351 объект спорта.

В целом в Жамбылской области систематически физкультурой и спортом занимаются 39,6% населения области - 482,7 тысячи жителей.

По данным управления физической культуры и спорта, в регионе ежегодно растет число спортивных объектов. На 2023 год на развитие спорта в регионе выделено 13,3 млрд тенге. В 2022 году введено в эксплуатацию четыре спортивных объекта и 62 спортивные площадки. В 2023 году ведется строительство 23-х спортивных объектов и 38-ми спортивных площадок. До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию 16 спортивных объектов. Поставлена задача в ближайшей перспективе приобщить к занятиям физической культурой и спортом половину населения региона.

Напомним, основной целью проекта «Ауыл - ел бесігі» является улучшение качества жизни на селе, модернизация социальной среды сельских территорий, доведение их до региональных стандартов.