«Ауыл - Ел бесігі»: поселковые дороги отремонтировали в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В посёлке Топар Абайского района Карагандинской области привели в порядок дороги. Средства на ремонт были выделены по спецпроекту «Ауыл - Ел бесігі» и из местного бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Работы завершены. Благодаря проектному управлению проводился мониторинг исполнения сроков и контроль качества.
«Отремонтировали дороги на улицах Атамекен, Молодёжная, Николаева, Олимпийская, Пономарёва, Сейфуллина, Сатпаева, бульваре Юности, а также в переулке Гиппократа. Дорожное полотно выровняли, уложили асфальт. На бульваре Юности сделали освещение вдоль пешеходных тротуаров», – рассказал руководитель отдела по коммунальным вопросам и ЧС посёлка Топар Кадыр Балтаев.
Кроме того, на дороги нанесли разметку - «зебру» для пешеходов - и обустроили тротуары. На центральной улице посёлка расширили и заасфальтировали остановочные карманы.
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