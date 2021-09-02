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«Ауыл - Ел бесігі»: поселковые дороги отремонтировали в Карагандинской области

2 Сентября 2021 22:00
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«Ауыл - Ел бесігі»: поселковые дороги отремонтировали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В посёлке Топар Абайского района Карагандинской области привели в порядок дороги. Средства на ремонт были выделены по спецпроекту «Ауыл - Ел бесігі» и из местного бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Работы завершены. Благодаря проектному управлению проводился мониторинг исполнения сроков и контроль качества.

«Отремонтировали дороги на улицах Атамекен, Молодёжная, Николаева, Олимпийская, Пономарёва, Сейфуллина, Сатпаева, бульваре Юности, а также в переулке Гиппократа. Дорожное полотно выровняли, уложили асфальт. На бульваре Юности сделали освещение вдоль пешеходных тротуаров», – рассказал руководитель отдела по коммунальным вопросам и ЧС посёлка Топар Кадыр Балтаев.

Кроме того, на дороги нанесли разметку - «зебру» для пешеходов - и обустроили тротуары. На центральной улице посёлка расширили и заасфальтировали остановочные карманы.


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#Карагандинская область   #Дороги   #Ауыл – Ел бесігі  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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