РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:40, 03 Август 2021 | GMT +6

    «Ауыл - ел бесігі»: новые спортивные объекты открывают в Жамбылской области

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жители села Мерке Меркенского района Жамбылской области отпраздновали радостное событие - открытие физкультурно-оздоровительного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные площадки открываются во всех районах области при поддержке государства.

    Юный меркенский спортсмен Жамбыл Тургыналиев заверил, что продолжит традиции побед жамбылского спорта и непременно добьется больших высот.

    «Руководство страны делает всё возможное для развития спорта. И сегодняшнее событие этому подтверждение. Школьники теперь свободное время будут проводить весело и активно», - сказал почетный житель Меркенского района Камбар Иманалиев.

    На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса средства были выделены по программе «Ауыл - ел бесігі».

    Любители спорта здесь могут заниматься футболом, волейболом, гандболом, баскетболом, боксом, борьбой, дзюдо, қазақша күрес. Залы оснащены инвентарем и оборудованием. Комплекс включает в себя также тренажерный зал, четыре раздевалки, медицинские кабинеты.

    Здание оснащено пандусами и специальными туалетами, что делает его доступным для людей с ограниченными возможностями.

    По информации облуправления физической культуры и спорта, в Жамбылской области имеется более двух тысяч спортивных объектов. Это крупнейший в стране Дворец спорта «Тараз-Арена», десятки стадионов, спортивных комплексов, более тысячи спортплощадок, свыше 600-т спортивных залов, около пятисот футбольных полей и другие объекты.

    Только в 2020 году введено в эксплуатацию 13 физкультурно-оздоровительных комплексов и 92 спортплощадки. Доля граждан, систематически занимающихся спортом, достигла 32,2%.

    В 2021 году в Жамбылской области запланировано построить восемь физкультурно-оздоровительных комплексов.


    Теги:
    Спорт Ауыл – Ел бесігі Жамбылская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!