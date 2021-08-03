«Ауыл - ел бесігі»: новые спортивные объекты открывают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жители села Мерке Меркенского района Жамбылской области отпраздновали радостное событие - открытие физкультурно-оздоровительного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные площадки открываются во всех районах области при поддержке государства.

Юный меркенский спортсмен Жамбыл Тургыналиев заверил, что продолжит традиции побед жамбылского спорта и непременно добьется больших высот.

«Руководство страны делает всё возможное для развития спорта. И сегодняшнее событие этому подтверждение. Школьники теперь свободное время будут проводить весело и активно», - сказал почетный житель Меркенского района Камбар Иманалиев.

На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса средства были выделены по программе «Ауыл - ел бесігі».

Любители спорта здесь могут заниматься футболом, волейболом, гандболом, баскетболом, боксом, борьбой, дзюдо, қазақша күрес. Залы оснащены инвентарем и оборудованием. Комплекс включает в себя также тренажерный зал, четыре раздевалки, медицинские кабинеты.

Здание оснащено пандусами и специальными туалетами, что делает его доступным для людей с ограниченными возможностями.

По информации облуправления физической культуры и спорта, в Жамбылской области имеется более двух тысяч спортивных объектов. Это крупнейший в стране Дворец спорта «Тараз-Арена», десятки стадионов, спортивных комплексов, более тысячи спортплощадок, свыше 600-т спортивных залов, около пятисот футбольных полей и другие объекты.

Только в 2020 году введено в эксплуатацию 13 физкультурно-оздоровительных комплексов и 92 спортплощадки. Доля граждан, систематически занимающихся спортом, достигла 32,2%.

В 2021 году в Жамбылской области запланировано построить восемь физкультурно-оздоровительных комплексов.