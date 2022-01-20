«Ауыл – Ел бесігі»: какие проекты реализованы в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О том, какие проекты реализованы в сёлах Костанайской области в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» рассказала заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования акимата области Жанна Шаймарданова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, в 2019-2020 годы в рамках «Ауыл – Ел бесігі» было реализовано 145 проектов на сумму 7,9 млрд тенге в 18 селах области.

«На 2021 год было предусмотрено 6,5 млрд тенге на реализацию 71 проекта в 20-ти селах области с населением более 73 тысяч человек. Все проекты завершены, - сообщила Ж. Шаймарданова. - В том числе построены современные физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Узунколь и Торгай, введены в эксплуатацию модульная котельная в селе Аманкарагай и две автономные котельные для социальных объектов поселка Карабалык».

Вместе с тем, завершен также капитальный ремонт четырех средних школ в Амангельдинском, Джангельдинском, Карасускоми Костанайском районах, пришкольного интерната в поселке Карабалык и детского сада «Алтын бесік» села Заречное.

«Ведут прием жителей после капитального ремонта врачебная амбулатория в селе Аманкарагай и медицинский пункт села Научное. В отремонтированных зданиях обслуживают сельское население Октябрьская зональная сельская библиотека Карасуского района и дом культуры в селе Научное Карабалыкского района. Также проведена реконструкция водопроводных сетей села Родина города Аркалыка и окончен средний ремонт 50 улиц в 16 селах»,- перечистила завершённые проекты замруководителя ведомства.

Как оказалось, завершен также и капитальный ремонт ряда школ. Это школа им. Б.Майлина села Айет,школа им. Островского села Аманкарагай, Забеловская и Пригородная средние школы Житикаринского района, а также здание централизованной библиотечной системы села Денисовка.

«На текущий год выделено 7,5 млрд. тенге для реализации новых 70 проектов в 32 сельских населенных пунктах, в которых проживает около 40 тысяч жителей. Средства будет также направлены на завершение пяти проектов, начатых в 2021 году»,- добавила Ж. Шаймарданова.

Что касается проектов нынешнего года, то запланировано обеспечение водоснабжением двух сел Карасуского района – Амангельды и Люблинка, строительство нового дома культуры в селе Ершовка Узункольского района, проведение капитального ремонта 11 объектов социальной сферы, а также завершение капитального ремонта пТи продолжающихся проектов и средний ремонт 56 внутрипоселковых дорог.