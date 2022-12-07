«Ауыл - ел бесігі»: 18,6 млрд тенге выделено на развитие сел в Жамбылской области

7 Декабря 2022, 09:22

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Благодаря проектам «Ауыл - ел бесігі», «С дипломом - в село!» в сельской местности Жамбылской области решаются многие социальные проблемы - приезжают молодые специалисты, ремонтируются дороги, улучшается инфраструктура. В Жамбылской области активно реализуются инициативы государства по развитию сельских территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Значительная работа в регионе проведена в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі», - рассказала руководитель управления экономики и бюджетного планирования Жамбылской области Гульдана Жауынбекова. – Данный проект стартовал в 2019 году. С помощью этого проекта предусмотрено решение ряда задач по обеспечению доступа сельского населения к социальным благам и государственным услугам и формированию в целом комфортной среды проживания».

Так, по словам спикера, в Жамбылской области в 2019 - 2021 годах на реализацию 332 проектов в 93 селах (47 опорных и 46 спутниковых) из республиканского бюджета выделено 18,6 млрд тенге.

«На эти средства проведена реконструкция 36 объектов образования, 10 объектов здравоохранения, 23 объекта культуры, 23 объекта спорта, 31 объект жилищно-коммунального хозяйства и 209 внутрипоселковых улиц протяженностью 337 километров. Создано около трех тысяч рабочих мест», - отметила Гульдана Жауынбекова.

В 2022 году из бюджета выделено 14,2 млрд тенге на реализацию 149 проектов в 82 (38 опорных, 43 спутниковых, один стратегический) населенных пунктах региона. При этом из Национального фонда РК поступило 12,4 млрд, из местного бюджета - 1,8 млрд тенге.

Данные средства направлены на строительство пристройки к школе, 16 физкультурно-оздоровительных комплексов, 15 объектов здравоохранения и 10 домов культуры, а также на перевод котельных восьми объектов образования с твердого топлива на газ. Помимо этого, ведется капитальный ремонт 11 школ, восьми объектов здравоохранения, шести домов культуры, средний ремонт 172,7 километра внутрипоселковых улиц. Данные мероприятия позволили обеспечить работой 816 человек.

«На сегодняшний день по 92 проектам из 149 полностью завершены работы, до конца года планируем завершить еще 39 проектов. Строительные работы по 18 проектам будут завершены в следующем году», - отметила Гульдана Жауынбекова.

Основной целью проекта «Ауыл - ел бесігі» является улучшение качества жизни на селе, модернизация социальной среды сельских территорий, доведение их до региональных стандартов. Региональные стандарты - это показатели качества жизни граждан, которые включают в себя перечень конкретных критериев по доступности социальных благ и государственных услуг, а также обеспеченности необходимой инфраструктурой для жизнедеятельности людей. Так, в опорных селах предусматривается наличие объектов и услуг, соответствующих отраслевым нормативам, как минимум 19 в центрах сельских округов и 26 в селах-райцентрах. В этой связи при реализации инфраструктурных проектов в рамках действующих госпрограмм применяется комплексный подход по развитию опорных сел с обеспечением «бюджетного фильтра» (приоритетного развития).

Реализация проекта «Ауыл - ел бесігі» до 2025 года включительно позволит модернизировать социальную и инженерную инфраструктуру около 2 тыс. сельских населенных пунктов, имеющих высокий потенциал развития (опорные села). Это также положительно повлияет на процессы миграции между селом и городом, между самими сельскими населенными пунктами с разным уровнем развития. Предполагается охватить процессами «управляемой урбанизации» и создать более комфортную среду проживания в опорных селах, население которых увеличится на 600 тыс. человек и достигнет 6,1 млн человек в 2025 году.

Ожидается, что проводимые мероприятия в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» дадут новый импульс развитию сельских территорий в Казахстане и положительно отразятся на экономике страны в целом.