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Аутизм-центр откроют в Петропавловске

6 Февраля 2023, 19:00
Аутизм-центр откроют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске до конца года рассчитывают открыть еще один аутизм-центр. Об этом на брифинге сказал руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Назир Жашибеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы управления образования, ведется работа по сокращению очередности в психолого-медико-педагогические консультации и кабинеты коррекции.

«Областная консультация стала работать в две смены. До конца года мы планируем открыть еще один аутизм-центр. На базе трех школ города - кабинеты поддержки инклюзии. За счет средств Фонда «Қазақстан халқына» в этом году четыре специальные (коррекционные) школы оснащаются современным учебным и развивающим оборудованием. Это обустройство столярных, слесарных, швейных мастерских, кабинетов психологов и логопедов, спортивных залов. Сумма частных инвестиций составила 77,7 млн тенге», - проинформировал Назир Жашибеков.

Он добавил, что осенью обновят материально-техническую базу еще трех сельских коррекционных школ.


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