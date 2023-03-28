Аutism Talks: встречу для родителей особенных детей проведут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2 апреля во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма Корпоративный фонд «Болашақ» проведет традиционную мотивационную встречу родителей особенных детей «Аutism Talks: вдохновляющие истории родителей особенных детей» в Астане, передает МИА «Казинформ».

В формате TED TALK родители детей с аутизмом расскажут о своем опыте, поделятся советами и рекомендациями по воспитанию детей с аутизмом и другими особенностями развития, расскажут на какие успехи и достижения вдохновили их дети. Кроме того выступят сиблинги – братья и сестры особенных детей, которые поделятся опытом выстраивания коммуникаций с родными, особенностями воспитания в одной семье с ребенком с аутизмом или другими особенностями развития. Также в мероприятии примут участие психотерапевты, психиатры, поведенческие аналитики и другие специалисты. Мероприятие будет полезно как членам семей, воспитывающим особенных детей, так и специалистам, работающим с особенными детьми.

На встрече выступят: руководители благотворительного фонда «Autism. Доступная среда» и сообщества отцов детей с аутизмом «Қамқор Әке» супруги из Актобе Руслан и Сара Казыбаевы, соучредитель общественного фонда «Ерекше бакыт», магистр юридических наук Светлана Ордабай, детский психиатр Татьяна Дегтярь, поведенческий аналитик фонда «Болашақ» Айнур Нурова, председатель попечительского совета фонда «Болашақ» Динара Гаплан и другие. В ходе встречи спикеры обсудят такие темы, как психологическая поддержка родителей, права особенных детей и их семей, важность взаимоподдержки супругов в семье, где воспитывается особенный ребенок, особенности воспитания близнецов и двойняшек с аутизмом, эффективные методики обучения, коррекции поведения и другие темы.

Встреча состоится 2 апреля в 14:00 по улице Сауран 44, «Конгресс-центр», зал «ASPAN».