Australian Open: Путинцева сыграет с третьей ракеткой мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана Юлия Путинцева преодолела барьер второго круга Australian Open, обыграв американку Даниэль Коллинз, — 6/4, 2/6, 7/5, передает МИА «Казинформ2 со ссылкой на Sports.kz.

За 2 часа 36 минут матча 38-я ракетка мира, 25-летняя Юлия, сделала четыре брейка и один эйс, один раз ошибившись при подаче. 26-летняя Коллинз, занимающая 25-е место в рейтинге WTA, четырежды брала подачу соперницы, совершила два эйса и четыре двойные ошибки. Ранее счёт в личных встречах спортсменок был равным — 1:1.

В третьем раунде турнира Путинцева сразится с румынкой Симоной Халеп.