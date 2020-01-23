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Australian Open: Путинцева сыграет с третьей ракеткой мира
23 Января 2020 21:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана Юлия Путинцева преодолела барьер второго круга Australian Open, обыграв американку Даниэль Коллинз, — 6/4, 2/6, 7/5, передает МИА «Казинформ2 со ссылкой на Sports.kz.
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За 2 часа 36 минут матча 38-я ракетка мира, 25-летняя Юлия, сделала четыре брейка и один эйс, один раз ошибившись при подаче. 26-летняя Коллинз, занимающая 25-е место в рейтинге WTA, четырежды брала подачу соперницы, совершила два эйса и четыре двойные ошибки. Ранее счёт в личных встречах спортсменок был равным — 1:1.
В третьем раунде турнира Путинцева сразится с румынкой Симоной Халеп.
Ключевые слова: Спорт,
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