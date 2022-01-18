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Australian Open: кто из казахстанских теннисистов остался в игре

18 Января 2022 20:30
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Australian Open: кто из казахстанских теннисистов остался в игре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сразу несколько казахстанских теннисистов покинули турнир Australian Open после стартового раунда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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В одиночном разряде неудачу потерпели Михаил Кукушкин, Тимофей Скатов, Юлия Путинцева, Зарина Дияс.

На сегодняшний день в игре остались только Александр Бублик и Елена Рыбакина. К слову, Бублик завтра, 18 января, сразится с французом Гаэлем Монфисом.

Также некоторые теннисисты будут выступать в парном разряде.


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