Australian Open: кто из казахстанских теннисистов остался в игре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сразу несколько казахстанских теннисистов покинули турнир Australian Open после стартового раунда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В одиночном разряде неудачу потерпели Михаил Кукушкин, Тимофей Скатов, Юлия Путинцева, Зарина Дияс.

На сегодняшний день в игре остались только Александр Бублик и Елена Рыбакина. К слову, Бублик завтра, 18 января, сразится с французом Гаэлем Монфисом.

Также некоторые теннисисты будут выступать в парном разряде.