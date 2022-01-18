Новости
Australian Open: кто из казахстанских теннисистов остался в игре
18 Января 2022 20:30
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сразу несколько казахстанских теннисистов покинули турнир Australian Open после стартового раунда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Новости по темеНОК подвел итоги детского конкурса рисунка в поддержку олимпийской команды Казахстана Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии на Олимпиаду в Пекине Где тренируются казахстанские атлеты перед Олимпиадой в Пекине
В одиночном разряде неудачу потерпели Михаил Кукушкин, Тимофей Скатов, Юлия Путинцева, Зарина Дияс.
На сегодняшний день в игре остались только Александр Бублик и Елена Рыбакина. К слову, Бублик завтра, 18 января, сразится с французом Гаэлем Монфисом.
Также некоторые теннисисты будут выступать в парном разряде.
Новости по теме
Популярное
5 Правительство представило План оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в РК
Правительство представило План оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в РК
Оставить комментарий
Читайте также
- Кто представит Казахстан на олимпийских стартах по шорт-треку
- Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии на Олимпиаду в Пекине
- НОК подвел итоги детского конкурса рисунка в поддержку олимпийской команды Казахстана
- Где тренируются казахстанские атлеты перед Олимпиадой в Пекине
- Рыбакина выиграла у Дияс в казахстанском дерби на Australian Open
- Юные лучники из района Мангистауской области вернулись с республиканского турнира призерами
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047