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Australian Open и WTA отреагировали на победу Елены Рыбакиной на Уимблдоне
11 Июля 2022 22:47

Australian Open и WTA отреагировали на победу Елены Рыбакиной на Уимблдоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) выступили с оценкой выступления казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной после победы на Уимблдоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Выступление турнира: Елена Рыбакина. Рыбакина приехала на Уимблдон незамеченной. Большая часть ее сезона была нарушена проблемами со здоровьем: COVID, аллергии. Она выиграла только один из трех матчей на траве перед чемпионатом.

Неоптимальная подготовка Рыбакиной окупилась неожиданным образом. Ее игра цепкая в решающих сетах, чего ей не хватало какое-то время, вернулась. 23-летняя Рыбакина выиграла все шесть тай-брейков или 7-5 сетов, которые она сыграла.

Ее подача плавная, но жесткая, щелкнула по гладким газонам SW19 и она набрала 53 подачи навылет. Дважды она оказывалась в проигрыше: Айла Томлянович в четвертьфинале и Онс Жабер в финале. Оба раза Рыбакина корректировала свою тактику и повышала игру, чтобы доминировать до конца матча.

В 2020 году Рыбакина вышла в четыре финала на пяти турнирах, прежде чем разразилась пандемия. Два года спустя, всего лишь во втором своем выступлении в основной сетке Уимблдона, ее потенциал раскрылся в блестящем забеге к ее первому титулу Большого шлема», — отметили на сайте ассоциации.

Также на победу Елены Рыбакиной отреагировали и в Australian Open. На своей странице в Twitter пресс-служба австралийского турнира Большого шлема опубликовала постер с изображением Е. Рыбакиной на фоне национального флага и оставила следующее описание: «Исторический первый трофей турнира Большого шлема для казахстанской звезды!».

Для Казахстана победа Е. Рыбакиной стала первой победой в турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Ранее Ярослава Шведова побеждала на Уимблдоне и Открытом чемпионате США (US Open) в 2010 году.




Фото: www.sports.kz


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