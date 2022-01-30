Australian Open: Анна Данилина сразится за титул чемпионки мира

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Анна Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей поборется за трофей с первыми ракетками мира в парном разряде - чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Данилина и Майя в этом сезоне впервые играют вместе. В середине января они выиграли турнир WTA 500 в Сиднее, а теперь дошли до финала Australian Open. Напарницы демонстрируют завидную волю к победе: в Сиднее 3 из 4 матчей они выиграли на супер тай-брейках, а в Мельбурне - 4 из 5 матчей в решающем сете, включая полуфинал против японок Аоямы/Сибахары.

На пути к финалу чешки на кортах Мельбурн парка никому не отдали ни сета. К тому же, Крейчикова и Синякова не первый год играют вместе. В 2018 году они побеждали на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне, а в прошлом году снова взяли трофей на Ролан Гаррос и победили на итоговом турнире WTA в Гвадалахаре. Кроме того, чешки являются Олимпийскими чемпионками 2020 года.

Матч состоится 30 января в 10:00 утра по времени Нур-Султана.