20 Июля 2022 17:32

Аукционы по твердым полезным ископаемым переведут в электронный формат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аукционы по твердым полезным ископаемым, за исключением урана, будут проводиться электронно. Ожидается, что данный механизм позволит оптимизировать и сделать процедуры прозрачными, а также существенно сократить издержки как для бизнеса, так и для государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Для перевода проведения аукциона в электронный формат Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК вносятся изменения в приказы «Об утверждении Правил проведения аукциона по участкам недр для проведения операций по разведке или добыче твердых полезных ископаемых» и «Об утверждении Правил проведения аукциона среди заявителей, имеющих одинаковую приоритетность». На сегодня приказы проходят процедуры согласования с заинтересованными госорганами.

Приказы в новой редакции дополнены сведениями об едином операторе. Так, включение в требования гарантийного взноса за участие в аукционах позволит исключить злоупотребление и манипуляции участниками процесса процедурами аукциона.

Ранее в МИИР сообщали о том, что ряд госуслуг в недропользовании планируют оказывать в электронном формате.















