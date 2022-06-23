23 Июня 2022 19:54

Аукционы на недропользование станут понятнее и прозрачнее – Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Также планируют обеспечить потенциальным инвесторам упрощенный доступа к участию в аукционе. Для этого сократили ряд требований при подаче заявления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день общее количество контрактов на недропользование по углеводородам составляет 281, из которых на разведку – 40, разведку и добычу – 135, добычу – 96, СРП – 10. В 2020-2021 гг. на геологоразведку недропользователями инвестировано 174,0 млрд тенге, из них в 2020 г. – 95,0 млрд тенге, в 2021 г. – 79 млрд тенге», – сказал на круглом столе в Мажилисе Парламента РК вице-министр энергетики РК Асхат Хасенов.

Вице-министр отметил, что для полномасштабного геологического изучения недр и последующего восполнения минерально-сырьевой базы страны необходимо создание привлекательных для инвесторов условий. В настоящее время в Казахстане необходимо решить вопросы регулировки процесса предоставления права недропользования, предоставления дополнительных льгот и преференций для привлечения инвестиций в геологоразведку, оптимизации процедуры согласования проектных документов. Поэтому Минэнерго ведется работа по реализации ряда инициатив. Это упрощение и прозрачность процедуры предоставления права недропользования посредством аукциона; внесение изменений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по дальнейшему стимулированию геологоразведки; внедрение нового механизма – улучшенного модельного контракта.

По первому направлению соответствующий законопроект в настоящее время находится на рассмотрении Сената. Законопроектом предусмотрено обеспечить потенциальным инвесторам упрощенный доступа к участию в аукционе, для чего сокращен ряд требований при подаче заявления. Также предлагается предоставить возможность определения победителем участника, занявшего по итогам аукциона второе место, в случае неуплаты окончательного подписного бонуса первым победителем. Кроме того, законодательные поправки позволят полностью интегрировать электронный аукцион с действующими информационными системами. Не будут требоваться документы и сведения, которые могут быть получены из указанных систем. С принятием законопроекта электронный аукцион станет предельно понятным и прозрачным.