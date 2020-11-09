Аукционные торги по отбору проектов возобновляемых источников энергии начались в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 ноября в Казахстане стартовали аукционные торги по отбору проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерство РК.

Аукционы начались с проведения отбора проектов гидроэлектростанций суммарной установленной мощностью 20 МВт. Аукцион признан состоявшимся.

К участию в аукционных торгах были допущены восемь компаний, в ходе проведения торговой сессии участниками было подано 27 ценовых предложений, единичная мощность проектов составила от 1 до 5 МВт. Суммарный объем поданных заявок составил 23 МВт. Предельная аукционная цена при проведении аукционных торгов по отбору проектов ГЭС в 2020 году составила 15,48 тг/кВтч (без НДС).

В ходе проведения торговой сессии ценовой диапазон заявок, полученных от участников аукционных торгов, составил от 14,98 до 15,20 тг/кВтч (без НДС). В соответствии с пунктом 56-1 Правил проведения аукционных торгов двое участников аукционных торгов приняли аферту по цене 13,48 тг/кВтч (без НДС). В этой связи ценовой диапазон аукционных торгов составил от 13,48 до 15,20 тг/кВтч (без НДС).

По итогам аукционных торгов победителями определены следующие компании:

- ТОО «UBS POWER» (Казахстан), установленная мощность проекта 1 МВт, аукционная цена 13,48 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи Жарминского района Восточно-Казахстанской области;

- ТОО «Jasyl qýat» (Казахстан), установленная мощность проекта 2 МВт, аукционная цена 13,48 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи Верхне-Аксуского с/о Толебийского района Туркестанской области;

- ТОО «ТАУЭНЕРГО» (Казахстан), установленная мощность проекта 2 МВт, аукционная цена 14,98 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи Коксайекского с/о Толебийского района Туркестанской области;

- ТОО «Управляющая компания «Altyn Esik» (Казахстан), установленная мощность проекта 3 МВт, аукционная цена 14,99 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи г. Есик Алматинской области;

- ТОО «Көксу-Қуат» ЖШС (Казахстан), установленная мощность проекта 4,5 МВт, аукционная цена 15 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи Лабасинского с/о Коксусского района Алматинской области;

- ТОО «ТАУЭНЕРГО» (Казахстан), установленная мощность проекта 2 МВт, аукционная цена 15,01 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи Коксайекского с/о Толебийского района Туркестанской области;

- Производственный кооператив «СПК «Ынтымақ» (Казахстан), установленная мощность проекта 1,5 МВт, аукционная цена 15,02 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи Кокпакского с/о Казыгуртского района Туркестанской области;

- ТОО «DALA SOLAR» (Казахстан), установленная мощность проекта 2 МВт, аукционная цена 15,03 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи села Ынталы (Майдантал) с/о Майдантал г. Кентау Туркестанской области;

- Товарищество с ограниченной ответственностью «МТ и К» (Казахстан), установленная мощность проекта 5 МВт, аукционная цена 15,2 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи села Каргалы Саркандского района Алматинской области.

При проведении аукционных торгов в качестве наблюдателей приняли участие представители Министерства энергетики РК, ОЮЛ «KazEnergy», ОЮЛ «КЭА», Азиатского банка развития. Наблюдателями отмечено проведение аукционных торгов в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами и подтверждена прозрачность работы электронной торговой системы организатора аукциона – АО «КОREМ».

Следующий аукцион назначен на 10 ноября 2020 года по типу СЭС 15 МВт.

Справочно:

Согласно Графику проведения аукционных торгов, утверждённому приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №202 от 21.05.2020 г., на 2020 год планируется проведение аукционных торгов в объеме 250 МВт установленной мощности, с разбивкой по типам электростанций:

- солнечные электростанции – 55 МВт (из них 2 проекта с документацией, установленная мощность каждого проекта 20 МВт);

- ветровые электростанции – 65 МВт;

- гидроэлектростанции – 120 МВт;

- Био ЭС - 10 МВт.

Организатором аукционных торгов определено АО «КОREМ».