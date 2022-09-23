Аукцион среди недропользователей по углеводородам в РК: выставлен 41 участок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане начался прием заявлений на участие в аукционе по предоставлению права недропользования по углеводородам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

На официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики размещено извещение о проведении аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам и об условиях его проведения. По итогам рассмотренных заявлений на проведение аукциона выставлено 41 участков недр.

Срок, предоставляемый для подачи заявления на участие в аукционе, составляет два месяца со дня опубликования извещения (22.09.2022 г.). Все заинтересованные лица в получении права недропользования, могут подать заявления на участие в аукционе на сайте оператора электронных аукционов АО «Информационно-учетный центр» (www.gosreestr.kz).

С 1 декабря 2021 года потенциальные иностранные инвесторы, желающие принять участие в онлайн-аукционах на право разведки и добычи углеводородов, могут получить как ИИН, так и ЭЦП по принципу «одного заявления» в качестве физических лиц в 10 загранучреждениях РК: в Абу-Даби, Бишкеке, Вашингтоне, Москве, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Сеуле, Стамбуле, Праге, Франкфурте-на-Майне.





Фото: gov.kz











