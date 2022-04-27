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    09:48, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Аукцион по вводу газовых электростанций проведут в 2022 году в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с дефицитом энергии Правительство планирует внедрять лучшие техники по генерации электричества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в рамках инвестиционных соглашений с уполномоченным органом, на рынке электрической мощности реализуется 13 проектов, которые позволят до 2025 года ввести новые, обновить и модернизировать существующие генерирующие источники суммарной мощностью свыше 1 733 МВт. Учитывая сложившийся дефицит электрической энергии, прорабатывается вопрос по реализации дополнительных проектов по модернизации, реконструкции и расширению действующих энергоисточников», - написал первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, планируется единовременное увеличение лимита по инвестиционным соглашениям до 108 млрд тенге в год уже в текущем году, что позволит реализовать проекты суммарной мощностью более 1 200 МВт.

    «Вместе с тем, в текущем году будут проведены аукционные торги по проектам, предусматривающим ввод современных газовых электростанций с маневренным режимом генерации на суммарную установленную мощность свыше 1 200 МВт. В настоящее время Правительством прорабатывается вопрос реализации мероприятий по внедрению в рамках рынка электрической мощности наилучших доступных техник в соответствии с экологическим законодательством», - заключил зампремьера.

    Теги:
    Правительство РК Энергетика Правительство
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