Аукцион по вводу газовых электростанций проведут в 2022 году в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с дефицитом энергии Правительство планирует внедрять лучшие техники по генерации электричества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в рамках инвестиционных соглашений с уполномоченным органом, на рынке электрической мощности реализуется 13 проектов, которые позволят до 2025 года ввести новые, обновить и модернизировать существующие генерирующие источники суммарной мощностью свыше 1 733 МВт. Учитывая сложившийся дефицит электрической энергии, прорабатывается вопрос по реализации дополнительных проектов по модернизации, реконструкции и расширению действующих энергоисточников», - написал первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, планируется единовременное увеличение лимита по инвестиционным соглашениям до 108 млрд тенге в год уже в текущем году, что позволит реализовать проекты суммарной мощностью более 1 200 МВт.

«Вместе с тем, в текущем году будут проведены аукционные торги по проектам, предусматривающим ввод современных газовых электростанций с маневренным режимом генерации на суммарную установленную мощность свыше 1 200 МВт. В настоящее время Правительством прорабатывается вопрос реализации мероприятий по внедрению в рамках рынка электрической мощности наилучших доступных техник в соответствии с экологическим законодательством», - заключил зампремьера.