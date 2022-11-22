Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Аукцион по отбору проектов ВЭС с самым низким тарифом за все время торгов состоялся в РК

22 Ноября 2022, 21:15
Аукцион по отбору проектов ВЭС с самым низким тарифом за все время торгов состоялся в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 22 ноября 2022 года был проведен онлайн-аукцион по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) для северной зоны Единой электроэнергетической системы РК (Актюбинская область) по отбору ветряных электростанции (ВЭС) мощностью 50 МВт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

К участию в аукционных торгах были допущены 10 компаний. Предельная аукционная цена при проведении аукционных торгов по отбору проектов ВЭС в 2022 году составила 21,53 тг/кВтч (без НДС).

В ходе проведения торговой сессии ценовой диапазон заявок, полученных от участников аукционных торгов составил от 21,53 до 12,99 тг/кВтч (без НДС).

По итогам аукционных торгов победителем определена ТОО «Next Green Energy» с установленной мощностью проекта 50 МВт, аукционная цена 12,99 тг/кВтч (без НДС).

Снижение аукционной цены составило 39,7 %, что является хорошим результатом. Аукционные торги, направлены на отбор наиболее эффективных проектов и формирование рыночных конкурентных цен на электрическую энергию, производимую объектами ВИЭ.

При проведении аукционных торгов в качестве наблюдателей приняли участие представители Министерства энергетики Республики Казахстан, ОЮЛ «Ecojer», ОЮЛ «KazEnergy», ОЮЛ «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация», Ассоциация Qazaq Green, и АО «КОРЭМ». Наблюдателями отмечено проведение аукционных торгов в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами и подтверждена прозрачность работы электронной торговой системы организатора аукциона – АО «КОРЭМ».

Фото: gov.kz


Новости по теме
Руководство «Росатома» не опровергло информацию о покупке еще одного уранового актива в Казахстане
Будущее атомной энергии  обсудили эксперты
Минэкологии РК перезапустит платформу EcoQolday
Читайте также
Руководство «Росатома» не опровергло информацию о покупке еще одного уранового актива в Казахстане
АТОМЭКСПО-2022: эксперты обсудили замкнутый ядерный топливный цикл в контексте вызовов современности
Будущее атомной энергии  обсудили эксперты
Минэкологии РК перезапустит платформу EcoQolday
550 тысяч тонн электронных отходов образовано в прошлом году в Казахстане
Более 7 кг электронных отходов приходится на одного человека в год - эксперт о текущей обстановке в РК
Объем услуг в сфере аренды и лизинга в Казахстане уменьшился за год на 1,4%
Средства от IPO АО НК «КазМунайГаз» будут поступать в Национальный фонд
Новости партнеров
Популярное
1 ЧМ в Катаре: Нидерланды победили в тяжелейшем матче
2 Госслужащие в РК должны разместить на банковских счетах суммы свыше 30, 6 млн тенге
3 Назначен руководитель управления внутренней политики Алматинской области
4 Более 78% особенных детей в Жамбылской области проходят обучение в школах
5 Жанибек Алимханулы впервые попал в рейтинг лучших боксеров мира

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору