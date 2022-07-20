20 Июля 2022 20:35

Аукцион по 17 участкам недр проведет Министерство энергетики Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 22 июля 2022 года в 10:00 на сайте оператора электронных аукционов состоится электронный аукцион на предоставление права недропользования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

Из выставленных на электронный аукцион 21 апреля 2022 года 40 участков недр, 22 июля будет проведен аукцион по 17 участкам недр, по остальным 23-м участкам в соответствии с пунктом первым статьи 99 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» аукцион на предоставление права недропользования отменен, из-за отсутствия минимального количества участников.

Суммарный стартовый размер подписного бонуса по 40 участкам недр составлял – 2,9 млрд тенге. Суммарный стартовый размер подписного бонуса по выставленным на аукцион 17 участкам недр составляет – 2,3 млрд тенге.

Запасы нефти выставленных, на аукцион участков недр: по категории АВС1 (геологические/извлекаемые): 30,1 млн тенге/ 4,9 млн тенге; по категории С2 (геологические/извлекаемые): 38,5 млн тенге/ 10,4 млн тенге.

Запасы нефти по участкам недр, по которым 22 июля состоится аукцион: по категории АВС1 (геологические/извлекаемые): 29,9 млн тенге/ 4,87 млн тенге; по категории С2 (геологические/извлекаемые): 37,8 млн тенге/ 10,2 млн тенге.

Следить за ходом торгов может каждый желающий. Оператором – АО «Информационно-учетный центр» для этого создан отдельный онлайн аукционный зал.

«Дополнительно сообщаем, что во время онлайн-трансляции на Facebook-аккаунте Министерства энергетики РК будет размещаться текущая ситуация по выставленным участкам, которая будет обновляться каждые полчаса», - говорится в сообщении пресс-службы.





Фото: rg.ru















