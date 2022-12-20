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Аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам проведут в декабре

20 Декабря 2022, 12:54
Аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам проведут в декабре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев озвучил планы на декабрь касательно проведения аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством ежегодно проводятся электронные аукционы, в первую очередь нацеленные на проведение геологоразведочных работ на нефть и газ», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

По его словам, 22 июля уже состоялся один аукцион по 21 участку, на котором получен рекордный подписной бонус в размере 12 млрд тенге.

«23 декабря будет проведен очередной аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам по 41 участку с геологическими запасами 63,5 млн тонн и минимальной программой работ на сумму 60 млрд тенге», - добавил министр.


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