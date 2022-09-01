Аукцион на право недропользования принес в бюджет 11,9 млрд тенге - Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 31 августа 2022 года подведены итоги очередного электронного аукциона по предоставлению права недропользования по углеводородам, который был проведен 22 июля 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РК, передает МИА «Казинформ».

Согласно законодательству, итоги по электронному аукциону подводятся после уплаты победителями окончательного подписного бонуса.

Аукцион проходил по 21 участку недр, победители определены по 18 участкам недр, три участка недр, по которым в установленные законодательством сроки не была произведена оплата подписного бонуса, будут повторно выставлены на следующий аукцион (пункт пятый статьи 100 Кодекса РК «О недрах и недропользовании»).

Сумма стартового подписного бонуса по 18 участкам недр составила 1,7 млрд тенге.

По итогам аукциона общая сумма уплаченного в бюджет страны подписного бонуса составила 11,9 млрд тенге, что является наибольшей суммой по итогам всех ранее проведенных электронных аукционов.

Минимальная сумма инвестиций в геологоразведку по данным участкам составит 20,0 млрд тенге.

Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК







