«Ауыл - ел бесігі»: - 239 сел с высоким потенциалом развития модернизируют в Жамбылской области

Реализация проекта «Ауыл - ел бесігі» по улучшению качества жизни на селе позволяет модернизировать социальную и инженерную инфраструктуру населенных пунктов, имеющих высокий потенциал развития (так называемые опорные села). В Жамбылской области выбрали 239 таких сел, передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, ход реализации проекта «Ауыл – ел бесігі» в регионе обсудили на аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Ербола Карашукеева.

- В Жамбылской области активно реализуются инициативы государства по развитию сельских территорий. Из общего количества было отобрано 239 сел с высоким потенциалом развития. Их модернизация осуществляется в приоритетном порядке в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі». За 2019 - 2022 годы в 137 селах реализовано 474 проекта на сумму 32,8 млрд тенге. Построили 4 школы, пристройку к поликлинике, 28 физкультурно-оздоровительных комплексов, из которых 9 переходящие на 2024 год, 15 медобъектов, из которых 3 переходящие, 15 Домов культуры (5 переходящих). Удалось также модернизировать два социальных объекта. Кроме того, проведен капитальный ремонт 35 объектов образования, 15 объектов здравоохранения, 30 объектов культуры и спорта, - отметила руководитель облуправления экономики и бюджетного планирования Сандугаш Абдралиева.

Помимо этого, в сфере жилищно-коммунального хозяйства (газификация населенных пунктов, обеспечение питьевой водой, перевод социальных объектов на газ) реализован 21 проект. Проведен средний ремонт 510,1 км дорог. Создано около 3,5 тыс. рабочих мест, отметила спикер.

- В этом году в рамках проекта планируется реализовать 301 проект в 98 населенных пунктах на сумму 15,7 млрд тенге. Запланировано строительство 56 объектов, капитальный ремонт восьми объектов, средний ремонт 237 объектов. Ожидается создание 920 рабочих мест. По итогам девяти месяцев завершено строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Жамбылском и Кордайском районах, двух объектов здравоохранения в Байзакском районе, трех Домов культуры в Меркенском и Кордайском районах. Кроме того, в Меркенском районе капитально отремонтировали врачебную амбулаторию, в Сарысуском - Дом культуры. Реализовано 149 проектов по среднему ремонту внутрипоселковых дорог. Создано 95 постоянных и 575 временных рабочих мест, - резюмировала руководитель облуправления экономики и бюджетного планирования.

Заслушав отчеты акимов районов и руководителей ряда управлений, глава региона раскритиковал ряд районов и профильных ведомств за отсутствие контроля и несоблюдение сроков строительства.

- Хорошую динамику по освоению выделенных средств должны демонстрировать все районы. Только при эффективном планировании, обеспечении должного контроля можно избежать срыва сроков введения объектов. Также необходимо изучить вопрос усиления квалификационных требований к подрядным организациям, - поручил Ербол Карашукеев.

Отмечено, что благодаря проектам «Ауыл - ел бесігі», «С дипломом - в село!» в сельской местности Жамбылской области решаются многие социальные проблемы - приезжают молодые специалисты, ремонтируются дороги, улучшается инфраструктура.

Проект «Ауыл - ел бесігі» стартовал в регионе в 2019 году. С помощью этого проекта предусмотрено решение ряда задач по обеспечению доступа сельского населения к социальным благам и государственным услугам и формированию в целом комфортной среды проживания. Реализация этого проекта до 2025 года включительно позволит модернизировать социальную и инженерную инфраструктуру населенных пунктов, имеющих высокий потенциал развития (так называемые опорные села). Это также положительно повлияет на процессы миграции между селом и городом, между самими сельскими населенными пунктами с разным уровнем развития. Ожидается, что проводимые мероприятия в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» дадут новый импульс развитию сельских территорий в Казахстане и положительно отразятся на экономике страны в целом.

В Жамбылской области имеется 371 сельский населенный пункт, проживает 1 млн 222,6 тысяч человек.