«Ауыл аманаты»: теплица и инватакси заработали в одном из районов Карагандинской области
В Абайском районе Карагандинской области заработали новая теплица, пекарня и инватакси. Всё это стало возможным благодаря финансированию по программе поддержки развития сельского бизнеса «Ауыл аманаты», передает агентство Kazinform.
По информации областного акимата, теперь жители села Койбас Абайского района смогут круглый год покупать местные огурцы и помидоры по приемлемым ценам. Овощи выращивают в теплице «Дары Койбаса».
Площадь теплицы – 200 м². За растущими в ней овощами ухаживает один наёмный работник.
В посёлке Топар благодаря программе «Ауыл аманаты» заработало и инватакси. На полученные деньги купили специальный автомобиль, в котором удобно перевозить людей в инвалидных креслах.
Прибыли этот проект не приносит: он направлен на то, чтобы обеспечить нужды людей с особыми потребностями, живущих в посёлке.
В Абае за счёт финансирования по программе «Ауыл аманаты» открылась также новая пекарня.
На полученные средства предприниматель Вадим Аничкин купил печи, расстоечные шкафы, разделочные столы и морозильные камеры. Сейчас пекарня ежедневно производит тысячу булок. В ней трудятся четыре наёмных работника.
В швейном цехе села Сарепта, открытом благодаря программе «Ауыл аманаты»,шьют вещи по индивидуальным заказам.
На молочную ферму в селе Жаманжол за счёт финансирования по программе поддержки сельского бизнеса купили новый трактор.
Теперь фермер может формировать свою кормовую базу и не зависеть от поставщиков. В свою очередь это должно привести к сдерживанию роста цен на молоко и мясо для конечного потребителя.
Программа «Ауыл аманаты» помогает не только развитию сельского хозяйства, но и позволяет также открывать в сёлах современные кафе, расширять ассортимент магазинов.