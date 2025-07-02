«Ауыл аманаты»: теплица и инватакси заработали в одном из районов Карагандинской области

По информации областного акимата, теперь жители села Койбас Абайского района смогут круглый год покупать местные огурцы и помидоры по приемлемым ценам. Овощи выращивают в теплице «Дары Койбаса».

Площадь теплицы – 200 м². За растущими в ней овощами ухаживает один наёмный работник.

В посёлке Топар благодаря программе «Ауыл аманаты» заработало и инватакси. На полученные деньги купили специальный автомобиль, в котором удобно перевозить людей в инвалидных креслах.

Прибыли этот проект не приносит: он направлен на то, чтобы обеспечить нужды людей с особыми потребностями, живущих в посёлке.

Фото: акимат Карагандинской области

В Абае за счёт финансирования по программе «Ауыл аманаты» открылась также новая пекарня.

На полученные средства предприниматель Вадим Аничкин купил печи, расстоечные шкафы, разделочные столы и морозильные камеры. Сейчас пекарня ежедневно производит тысячу булок. В ней трудятся четыре наёмных работника.

Фото: акимат Карагандинской области

В швейном цехе села Сарепта, открытом благодаря программе «Ауыл аманаты»,шьют вещи по индивидуальным заказам.

Фото: акимат Карагандинской области

На молочную ферму в селе Жаманжол за счёт финансирования по программе поддержки сельского бизнеса купили новый трактор.

Фото: акимат Карагандинской области

Теперь фермер может формировать свою кормовую базу и не зависеть от поставщиков. В свою очередь это должно привести к сдерживанию роста цен на молоко и мясо для конечного потребителя.

Программа «Ауыл аманаты» помогает не только развитию сельского хозяйства, но и позволяет также открывать в сёлах современные кафе, расширять ассортимент магазинов.