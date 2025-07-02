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    09:18, 02 Июль 2025 | GMT +5

    «Ауыл аманаты»: теплица и инватакси заработали в одном из районов Карагандинской области

    В Абайском районе Карагандинской области заработали новая теплица, пекарня и инватакси. Всё это стало возможным благодаря финансированию по программе поддержки развития сельского бизнеса «Ауыл аманаты», передает агентство Kazinform.

    «Ауыл аманаты»: теплица и инватакси заработали в одном из районов Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    По информации областного акимата, теперь жители села Койбас Абайского района смогут круглый год покупать местные огурцы и помидоры по приемлемым ценам. Овощи выращивают в теплице «Дары Койбаса».

    Площадь теплицы – 200 м². За растущими в ней овощами ухаживает один наёмный работник.

    В посёлке Топар благодаря программе «Ауыл аманаты» заработало и инватакси. На полученные деньги купили специальный автомобиль, в котором удобно перевозить людей в инвалидных креслах.

    Прибыли этот проект не приносит: он направлен на то, чтобы обеспечить нужды людей с особыми потребностями, живущих в посёлке.

    инватакси
    Фото: акимат Карагандинской области

    В Абае за счёт финансирования по программе «Ауыл аманаты» открылась также новая пекарня.

    На полученные средства предприниматель Вадим Аничкин купил печи, расстоечные шкафы, разделочные столы и морозильные камеры. Сейчас пекарня ежедневно производит тысячу булок. В ней трудятся четыре наёмных работника.

    пекарня
    Фото: акимат Карагандинской области

    В швейном цехе села Сарепта, открытом благодаря программе «Ауыл аманаты»,шьют вещи по индивидуальным заказам.

    швейный цех
    Фото: акимат Карагандинской области

    На молочную ферму в селе Жаманжол за счёт финансирования по программе поддержки сельского бизнеса купили новый трактор.

    трактор
    Фото: акимат Карагандинской области

    Теперь фермер может формировать свою кормовую базу и не зависеть от поставщиков. В свою очередь это должно привести к сдерживанию роста цен на молоко и мясо для конечного потребителя.

    Программа «Ауыл аманаты» помогает не только развитию сельского хозяйства, но и позволяет также открывать в сёлах современные кафе, расширять ассортимент магазинов.

    Теги:
    Бизнес Регионы Казахстана Регионы Карагандинская область Ауыл аманаты
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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