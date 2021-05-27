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    14:25, 27 Май 2021 | GMT +6

    АУЭС подписал меморандум о сотрудничестве с Киевским политехническим институтом

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    КИЕВ. КАЗИНФОРМ - 26 мая в Киеве подписан Меморандум о сотрудничестве между Алматинским университетом энергетики и связи им. Г. Даукеева и Киевским политехническим институтом им. И. Сикорского, передает МИА «Казинформ».

    Соглашение было достигнуто в ходе встречи ректора АУЭС Сауле Сагинтаевой с главой Ученого совета КПИ Михаилом Ильченко и позволит вывести сотрудничество двух высших учебных заведений на качественно новый уровень.

    Стороны планируют осуществлять совместную подготовку образовательных программ, академический обмен преподавателями и студентами, а также совместную реализацию научных проектов в области энергетики, телекоммуникаций и космических технологий.


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