АУЭС подписал меморандум о сотрудничестве с Киевским политехническим институтом

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - 26 мая в Киеве подписан Меморандум о сотрудничестве между Алматинским университетом энергетики и связи им. Г. Даукеева и Киевским политехническим институтом им. И. Сикорского, передает МИА «Казинформ».

Соглашение было достигнуто в ходе встречи ректора АУЭС Сауле Сагинтаевой с главой Ученого совета КПИ Михаилом Ильченко и позволит вывести сотрудничество двух высших учебных заведений на качественно новый уровень.

Стороны планируют осуществлять совместную подготовку образовательных программ, академический обмен преподавателями и студентами, а также совместную реализацию научных проектов в области энергетики, телекоммуникаций и космических технологий.