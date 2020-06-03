Аудиторскую деятельность усовершенствуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам аудиторской деятельности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Целью рассматриваемого законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства в сфере аудита с учетом международной практики. Предметом его регулирования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере аудита государственного и реального секторов.

В ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы в целях совершенствования отдельных норм был принят ряд поправок, в том числе в части:

- исключения из перечня товариществ с ограниченной ответственностью подлежащих обязательному аудиту организаций, у которых среднегодовой доход свыше полуторамиллионнократного месячного расчетного показателя;

- утверждения Правлением профессионального совета годовой отчетности о деятельности профессионального совета;

- усиления нормы по подотчетности профессионального совета по предоставлению отчета в уполномоченный орган и Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

- исключения права Квалификационной комиссии профессионального совета на пересмотр перечня дисциплин для проведения аттестации кандидатов в аудиторы;

- исключения ведения электронного бухгалтерского учета в государственных учреждениях единым оператором, определяемым уполномоченным органом;

- расширения понятия «ассистент государственного аудитора»;

- уточнения порядка контроля качества камерального контроля и рассмотрения жалоб участников государственных закупок;

- исключения из компетенции Счетного комитета осуществления взаимодействия с профессиональным советом в области аудиторской деятельности;

- установления службам внутреннего аудита обязанности по ежеквартальному направлению отчетов, информации по проведенному государственному аудиту, а также принятым мерам в уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту;

- дополнения нормы, касающейся определения центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета аудиторских организации (аудиторов) для направления в правоохранительные органы обязанностью соблюдения принципов очередности и региональной представленности, а также другие поправки.

Кроме того, внесены поправки, касающиеся компетенции уполномоченного органа, а также установления исключительной компетенции профессионального совета по контролю за соблюдением профессиональными аудиторскими организациями порядка проведения внешнего контроля качества.