Аудиторскую деятельность усовершенствуют в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам аудиторской деятельности», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Целью рассматриваемого законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства в сфере аудита с учетом международной практики. Предметом его регулирования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере аудита государственного и реального секторов.
В ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы в целях совершенствования отдельных норм был принят ряд поправок, в том числе в части:
- исключения из перечня товариществ с ограниченной ответственностью подлежащих обязательному аудиту организаций, у которых среднегодовой доход свыше полуторамиллионнократного месячного расчетного показателя;
- утверждения Правлением профессионального совета годовой отчетности о деятельности профессионального совета;
- усиления нормы по подотчетности профессионального совета по предоставлению отчета в уполномоченный орган и Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
- исключения права Квалификационной комиссии профессионального совета на пересмотр перечня дисциплин для проведения аттестации кандидатов в аудиторы;
- исключения ведения электронного бухгалтерского учета в государственных учреждениях единым оператором, определяемым уполномоченным органом;
- расширения понятия «ассистент государственного аудитора»;
- уточнения порядка контроля качества камерального контроля и рассмотрения жалоб участников государственных закупок;
- исключения из компетенции Счетного комитета осуществления взаимодействия с профессиональным советом в области аудиторской деятельности;
- установления службам внутреннего аудита обязанности по ежеквартальному направлению отчетов, информации по проведенному государственному аудиту, а также принятым мерам в уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту;
- дополнения нормы, касающейся определения центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета аудиторских организации (аудиторов) для направления в правоохранительные органы обязанностью соблюдения принципов очередности и региональной представленности, а также другие поправки.
Кроме того, внесены поправки, касающиеся компетенции уполномоченного органа, а также установления исключительной компетенции профессионального совета по контролю за соблюдением профессиональными аудиторскими организациями порядка проведения внешнего контроля качества.
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