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Аудиторию имени Абая открыли в Грузии

19 Мая 2021 21:20
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Аудиторию имени Абая открыли в Грузии

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - В Тбилиси открыли аудиторию имени великого казахского поэта и мыслителя Абая. В соответствующей церемонии приняли участие представители культурного и научного сообщества Грузии, преподаватели, студенты и журналисты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

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Аудитория, открытая в Сухумском государственном университете, оборудована при поддержке Посольства Казахстана в Грузии и Казахстанско-Грузинского культурно-экономического объединения в рамках мероприятий, посвященных 175-летию великого поэта, всеми необходимыми книгами и периодическими изданиями о Казахстане, компьютерной техникой.

В своём выступлении Посол Казахстана Бауржан Мухамеджанов отметил, что данный класс будет своеобразным «окном» в нашу страну и станет информационным центром о ней.

В ходе церемонии дипломат вручил благодарственное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева Председателю Союза писателей Грузии, известной поэтессе Маквале Гонашвили, которая перевела стихи Абая на грузинский язык.

Участники выразили уверенность, что возможность для грузинских читателей познакомиться с вечным наследием Абая на их родном языке углубит взаимное притяжение и понимание между двумя дружественными народами.


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#МИД РК   #Культура   #Грузия   #Абай  
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