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Аудитория имени Михаила Дорофеева открылась в атырауском университете

17 Ноября 2021 18:20
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Аудитория имени Михаила Дорофеева открылась в атырауском университете

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня по инициативе Министерства информации и общественного развития РК состоялось открытие аудитории имени известного казахстанского журналиста, лауреата премии Президента РК в области СМИ, академика Академии журналистики Казахстана Дорофеева Михаила Викторовича на факультете гуманитарных наук и искусства Атырауского университета им. Халела Досмухамедова. Мероприятие приурочено к Международному дню студентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

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В открытии, которое прошло в онлайн-формате, приняли участие министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, заместитель акима Атырауской области Нариман Таушов, ректор Атырауского университета им. Х.Досмухамедова Саламат Идрисов, коллеги и однокурсники Михаила Дорофеева.

В своем выступлении Аида Балаева отметила, что Михаил Викторович был человеком с твердой гражданской позицией, преданный профессиональной деятельности, уважаемый окружающими и примером для коллег.

«В этой связи, присвоение имени такого уважаемого и образованного человека аудитории – это, во-первых, дань уважения коллеге, который покинул нас. Во-вторых, это большая ответственность для студентов и преподавателей. Уверена, что каждый студент, который будет обучаться в этой аудитории, будет достойно носить имя уважаемого человека. Ведь Михаил Викторович всегда был примером для молодого поколения журналистов своим трудом и профессиональным делом», - подчеркнула она.

В ходе мероприятия своими воспоминаниями также поделилась деятель культуры, почетный журналист Республики Казахстан, ветеран журналистики Атырауской области Любовь Монастырская.

Следует отметить, что Михаил Дорофеев был выпускником Атырауского университета им. Х.Досмухамедова. Он успешно трудился в региональных и республиканских СМИ, занимал менеджерские позиции на телеканалах, а также был членом Национального совета общественного доверия при Президенте РК.



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#Атырауская область   #Образование   #Вузы   #СМИ   #Аида Балаева  
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