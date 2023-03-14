Аудитора и экс-руководителя управления соцзащиты осудили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе по Северо-Казахстанской области рассмотрели представление по уголовному делу в отношении члена ревизионной комиссии Кенжебаева по факту неоднократного получения взяток. Выяснилось, что наказание понес и теперь уже бывший руководитель управления координации занятости и социальных программ Кошманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, в конце 2021 года Кенжебаев проводил госаудит Айыртауского центра социального обслуживания. Там он выявил ряд нарушений, за которые виновным грозила дисциплинарная и административная ответственность с возмещением причинённого ущерба.

Как установило следствие, аудитор предложил закрыть глаза на нарушения за 2,5 млн тенге. Должностные лица центра согласились на условия члена ревизионной комиссии и передали ему указанную сумму.

В это же время аудит проводился в управлении координации занятости и его подведомственных организациях. И там тоже обнаружили ряд нарушений. Руководил группой госаудита Кенжебаев. Он был вправе внести предписание в адрес аппарата акима для рассмотрения вопроса о привлечении руководителя управления Кошманова к дисциплинарной ответственности за отсутствие ведомственного контроля за подчинёнными сотрудниками и подведомственными медико-социальными учреждениями.

«В ходе личной встречи с Кошмановым Кенжебаев предъявил ему незаконные требования о предоставлении материального вознаграждения в виде талонов на 300 литров бензина марки АИ-95 за непринятие мер. Кошманов, не желая тратить свои личные средства на приобретение талонов бензина марки АИ-95, безвозмездно из вверенного ему управления изъял талоны на 400 литров. Из них на 300 литров передал Кенжебаеву, остальные - использовал на личные нужды», - сообщил первый заместитель руководителя департамента Айдос Жунисов

В конце прошлого года суд назначил Кенжебаеву наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с конфискаций в доход государства суммы, составляющей предмет взятки.

Этим же приговором суд признал Кошманова виновным в растрате чужого вверенного ему и даче взятки с назначением наказания в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, что составляет около двух млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

В отношении должностных лиц центра социального обслуживания уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. Они добровольно сообщили о совершенном преступлении и содействовали предварительному следствию.

Антикоррупционная служба рекомендует провести внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности упомянутых государственных органов.

В конце февраля назначили нового руководителя управления координации занятости и социальных программ.