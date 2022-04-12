Аудит выявил нарушения в госзакупках на 39 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О результатах аудита государственных закупок рассказал заместитель Премьер-Министра РК-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 3 месяца текущего года камеральным контролем охвачено около 186 тыс. процедур государственных закупок на сумму 3,2 трлн тенге. По итогам проверок установлены нарушения по 9 912 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 91% уведомлений об устранении нарушений», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, проведено свыше 500 аудиторских мероприятий.

«Аудитом охвачено порядка 1,5 трлн тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 39 млрд тенге. Нарушения устранены на 33 млрд тенге путем восстановления - поставкой товаров, оказанием услуг и выполнением работ, возмещением в бюджет и отражением по учету», - отметил министр.

«Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита дано свыше 400 рекомендаций», - добавил глава Минфина.