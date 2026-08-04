Аудит вскрыл нарушения на 5,5 млрд теңге при субсидировании молочной отрасли в Шымкенте

Миллиарды бюджетных средств выплачивались без обязательных санитарных заключений и по фиктивным документам. Материалы проверок аудиторов уже изучают правоохранительные органы и КНБ РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях и Telegram-каналах появилась информация о масштабной проверке молочных хозяйств Шымкента департаментами Комитета национальной безопасности и внутреннего государственного аудита при координации прокуратуры. Сообщалось, что несколько предприятий искусственно завышали объемы производства молочной продукции и предоставляли недостоверные сведения о поголовье скота для получения госсубсидий.

Корреспондент агентства Kazinform направил официальные запросы в КНБ РК и городской департамент внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.

Заместитель руководителя ДВГА Нуржан Сулейменов сообщил, что проверки были инициированы после обращений граждан и касались законности использования бюджетных субсидий, выделенных предприятиям АПК за два года.

— Департаментом внутреннего государственного аудита по Шымкенту на основании обращений физических лиц в городского управлении сельского хозяйства и ветеринарии проведены два аудиторских мероприятия по вопросу обоснованности использования бюджетных средств, выделенных субъектам агропромышленного комплекса в виде субсидий за 2024–2025 годы, с осуществлением встречных проверок получателей субсидий. Сумма выявленных нарушений составила 5,5 млрд теңге, — пояснил заместитель руководителя ДВГА Нуржан Сулейменов.

Первый аудит: фиктивное сырье и прекращенное уголовное дело

Первый аудит завершился в ноябре 2025 года. Проверкой были охвачены пять получателей субсидий на общую сумму 1,9 млрд теңге. Нарушения установлены на 1,1 млрд теңге. По данным ДВГА, схема была связана с ТОО «Молочный мастер» и сельскохозяйственными производственными кооперативами «Новое Молоко», «Майлы Сүт» и «IS Молоко».

По информации ведомства, кооперативы необоснованно получили 303,2 млн теңге субсидий за фиктивные поставки сырья на сумму 1,3 млрд теңге.

Перерабатывающее предприятие «Молочный мастер» незаконно получило еще 767 млн теңге субсидий, используя фиктивные документы о производстве масла и сыра. По данным ДВГА, уголовное дело до суда не дошло.

— Аудиторский отчет от 24 ноября 2025 года был подписан без возражений. В адрес объекта аудита направлено предписание от 2 декабря 2025 года. Материалы через органы прокуратуры переданы в городской департамент экономических расследований. Возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время прекращено, — отметил Нуржан Сулейменов.

Второй аудит: аренда оборудования «на бумаге» и 4,4 млрд теңге

Вторая проверка завершилась в июле этого года. Аудиторы проверили уже 12 получателей субсидий Шымкента. Объем проверенных бюджетных средств составил 9,3 млрд тенге, сумма выявленных нарушений — 4,4 млрд теңге.

Из них 818 млн теңге пришлось на необоснованное субсидирование развития племенного животноводства и удешевления стоимости молока. По данным ДВГА, государственные выплаты получили:

СПК «TURAN Agroproduct» — 396,7 млн теңге;

СПК «SILK WAY SAYRAM» — 311,4 млн теңге;

СПК «SAYRAM SUT» — 99,5 млн теңге;

СПК «МАЙЛЫ-СҮТ» — 10,5 млн теңге.

— Выплаты осуществлялись при отсутствии в информационной системе (ИБСПР) результатов лабораторных исследований проб молока на содержание соматических клеток и без проведения обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы, — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщили аудиторы, еще 3,6 млрд теңге нарушений зафиксировано при субсидировании глубокой переработки молока. В материалах проверки фигурируют:

ТОО «INTERMILK KAZAKHSTAN» — 1 140,2 млн теңге;

ТОО «BIO FOOD KZ» — 1 094,7 млн теңге;

«KAZ AGRO FOOD LTD» — 765,6 млн теңге;

ТОО «Молочный мастер» — 327,5 млн теңге;

СПК «Бәйтерек Агро» — 203 млн теңге;

ТОО «Pro Moloko» — 79 млн теңге;

ТОО «Doni LTD» — 1,9 млн теңге;

ТОО «Izmir Trade» — 1,8 млн теңге.

Основанием для выплаты субсидий служили документы о реализации продукции, оформленные без обязательных санитарно-эпидемиологических и ветеринарно-санитарных заключений.

— Кроме того, установлено, что предприятия одновременно арендовали одно и то же оборудование у единого арендодателя, а фактические взаиморасчеты за молоко и готовую продукцию между ними отсутствовали, — подчеркнул Нуржан Сулейменов.

По оценке департамента внутреннего госаудита, это свидетельствует о признаках фиктивного документооборота и искусственного создания условий для получения госсубсидий.

Результаты второго аудита пока нельзя считать окончательными. Управление сельского хозяйства направило возражения в департамент апелляции по внутреннему госаудиту Министерства финансов РК. Итоги этой проверки будут подведены после завершения процедуры урегулирования спора.

Что ответили в КНБ

В Комитете национальной безопасности агентству Kazinform подтвердили, что работа по материалам проверки продолжается.

— Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан ваш запрос рассмотрен. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, — говорится в ответе начальника подразделения КНБ РК О. Бектенова.

Ранее в Туркестанской области суд вынес приговор 27 участникам организованной преступной группы за хищение более 3 млрд теңге, выделенных на поддержку АПК. Бюджетные средства выводились через фиктивные кредиты, оформленные на подставные крестьянские хозяйства и индивидуальных предпринимателей.