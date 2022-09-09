Аудит установил многочисленные нарушения в деятельности столичного аэропорта - МИИР
Председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев провел заседание совета директоров АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», на котором рассмотрены итоги аудиторской проверки компании, проведенной службой внутреннего аудита МИИР РК в августе.
Аудитом были установлены многочисленные нарушения и недостатки в деятельности руководства аэропорта – преобладание закупок, осуществленных вне портала государственных закупок, отсутствие прозрачности и открытости при заключении договоров, нарушения в системе оплаты труда, неправомерное списание ГСМ, создание излишне многоуровневой организационной структуры, неправомерное распределение функциональных обязанностей между руководством общества и т.д.
Кроме того, советом директоров указано на факты передачи в аутсорсинг аэропортовых услуг (реализация авиатоплива, аренда объектов) без соблюдения необходимых процедур, что привело к риску снижения эффективности их оказания.
По итогам заседания совет директоров поручил правлению аэропорта провести анализ и разработать детальный план по полному устранению выявленных нарушений, а также пересмотреть организационную структуру, обеспечить строгое соблюдение норм законодательства о государственных закупках, усилить контроль за учетом расходования ГСМ, провести ревизию договоров по услугам, переданным в аутсорсинг, и, в целом, проанализировать необходимость их оказания. Также поручено рассмотреть вопрос привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.
Как сообщалось ранее, решением единственного акционера – Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК – 6 сентября 2022 года досрочно прекращены полномочия председателя правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Габита Тажимуратова. Временно исполняющим обязанности председателя правления назначен заместитель председателя правления Мухиден Абильдинов.