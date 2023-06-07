Аудит управления госдолгом проведут в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова сообщила о планах по проведению аудита управления государственным долгом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При планировании бюджета не проводится анализ управления долгом, не просчитываются источники погашения. В составе госдолга не учитывается долг субъектов квазигоссектора. А это 19,7 трлн тенге», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, при неспособности субъектом квазигоссектора платить по долгам, они ложатся бременем на государственный бюджет. Так как многие займы привлекаются под государственные гарантии.

«Мы планируем в этом году провести государственный аудит эффективности управления государственным и гарантированным государством долгом. Посмотреть в разрезе проектов и эффективности их реализации. Осенью доложим Парламенту», - пообещала Н. Годунова.