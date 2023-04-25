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Аудит проведут во всех организациях образования Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Апреля 2023, 21:21
Аудит проведут во всех организациях образования Казахстана Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совместный анализ коррупционных рисков при финансировании среднего образования проведут Министерство просвещения и Антикор. К такому соглашению пришли министр просвещения Гани Бейсембаев и председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали на совместном совещании по вопросам образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Причиной начала совместного анализа послужили различные коррупционные преступления в сфере образования. Только за последние три года зарегистрировано более 300 коррупционных правонарушений, в совершении которых изобличено около 200 лиц. Их наибольшее количество приходится на город Шымкент, Восточно-Казахстанскую, Туркестанскую и Кызылординскую области. Недавние резонансные дела в отношении сотрудников сферы образования Кызылординской, Актюбинской областей и города Талдыкоргана также подтверждают наличие серьезных коррупционных схем.

В ходе предварительного анализа установлено, что ранее переданные из республиканского бюджета средства, предназначенные на сферу образования, отвлечены на иные отрасли местных бюджетов. Это обстоятельство содействует такому коррупционному явлению как поборы с родителей и педагогов, а также возникновению задолженности, в том числе по фонду оплаты труда.
По итогам совещания главы двух ведомств наметили комплексные меры по изменению текущей ситуации в сфере образования. В частности, они касаются проведения внешнего анализа коррупционных рисков в организациях образования и усиления финансовой дисциплины.
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