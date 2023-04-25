Аудит проведут во всех организациях образования Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совместный анализ коррупционных рисков при финансировании среднего образования проведут Министерство просвещения и Антикор. К такому соглашению пришли министр просвещения Гани Бейсембаев и председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали на совместном совещании по вопросам образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Причиной начала совместного анализа послужили различные коррупционные преступления в сфере образования. Только за последние три года зарегистрировано более 300 коррупционных правонарушений, в совершении которых изобличено около 200 лиц. Их наибольшее количество приходится на город Шымкент, Восточно-Казахстанскую, Туркестанскую и Кызылординскую области. Недавние резонансные дела в отношении сотрудников сферы образования Кызылординской, Актюбинской областей и города Талдыкоргана также подтверждают наличие серьезных коррупционных схем.В ходе предварительного анализа установлено, что ранее переданные из республиканского бюджета средства, предназначенные на сферу образования, отвлечены на иные отрасли местных бюджетов. Это обстоятельство содействует такому коррупционному явлению как поборы с родителей и педагогов, а также возникновению задолженности, в том числе по фонду оплаты труда.