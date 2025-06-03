Аудит показал износ электросетей «Шет Энерго» на 95%

Согласно заключению аккредитованных экспертов, износ электрических сетей компании составляет 95%, подстанций — 97%. Это свидетельствует о критическом состоянии электросетевой инфраструктуры. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения в области эксплуатации, технического обслуживания и модернизации объектов.

Фото: акимат Шетского района

— По результатам аудита установлено: в 2023 году зафиксированы 93 аварийных отключения, в 2024 — около 300, а с начала 2025 года уже зарегистрировано 256 случаев. Такая динамика указывает на отсутствие системной профилактики и капитального ремонта. Также были выявлены отклонения от регламентов: предприятие не оформляло паспорта готовности к отопительным сезонам, а руководство уклонялось от обязательной квалификационной аттестации, — сообщили в акимате Шетского района.

По информации акимата, нынешний владелец «Шет Энерго» в 2001 году приобрёл право обслуживания линий электропередач и трансформаторных подстанций во всех указанных населённых пунктах всего за 3 миллиона тенге.

Фото: акимат Шетского района

Ранее сообщалось, что в Шетском районе ввели режим ЧС местного масштаба из-за ситуации с энергоснабжением.

Территориальный департамент энергонадзора за 2023–2024 годы восемь раз проверял «Шет Энерго» и за нарушения штрафовал руководство. Но это не помогло, положительных изменений не последовало.

Депутат Арман Калыков на заседании Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса поднял проблему с обеспечением электроэнергией в населенных пунктах Карагандинской области.