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    11:20, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Аудит показал износ электросетей «Шет Энерго» на 95%

    В Шетском районе Карагандинской области завершен технический аудит компании «Шет Энерго», обеспечивающей электроснабжение 12 сельских округов и 28 населенных пунктов с общей численностью населения около 12 500 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аудит показал износ электросетей «Шет Энерго» на 95%
    Фото: акимат Шетского района

    Согласно заключению аккредитованных экспертов, износ электрических сетей компании составляет 95%, подстанций — 97%. Это свидетельствует о критическом состоянии электросетевой инфраструктуры. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения в области эксплуатации, технического обслуживания и модернизации объектов.

    Аудит показал износ электросетей «Шет Энерго» на 95%
    Фото: акимат Шетского района

    — По результатам аудита установлено: в 2023 году зафиксированы 93 аварийных отключения, в 2024 — около 300, а с начала 2025 года уже зарегистрировано 256 случаев. Такая динамика указывает на отсутствие системной профилактики и капитального ремонта. Также были выявлены отклонения от регламентов: предприятие не оформляло паспорта готовности к отопительным сезонам, а руководство уклонялось от обязательной квалификационной аттестации, — сообщили в акимате Шетского района.

    По информации акимата, нынешний владелец «Шет Энерго» в 2001 году приобрёл право обслуживания линий электропередач и трансформаторных подстанций во всех указанных населённых пунктах всего за 3 миллиона тенге.

    Свыше 250 аварии на сетях «Шет Энерго» произошли с начала года
    Фото: акимат Шетского района

    Ранее сообщалось, что в Шетском районе ввели режим ЧС местного масштаба из-за ситуации с энергоснабжением.

    Территориальный департамент энергонадзора за 2023–2024 годы восемь раз проверял «Шет Энерго» и за нарушения штрафовал руководство. Но это не помогло, положительных изменений не последовало.

    Депутат Арман Калыков на заседании Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса поднял проблему с обеспечением электроэнергией в населенных пунктах Карагандинской области. 

    Теги:
    Электроэнергия Карагандинская область Аудит
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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