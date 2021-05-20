Аудит гособъектов: 177 ноутбуков не досчитались в районном акимате СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент внутреннего государственного аудита завершил проверку финансовой отчетности за прошлый год на шести объектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, выявлены финансовые нарушения на сумму 39 119,6 млн тенге. Из шести проверенных объектов в двух финансовая отчетность ведется со значительными нарушениями.

«В отделе образования Айыртауского района выявлена недостача ноутбуков в количестве 177 штук на общую сумму 28 млн тенге. Техника приобреталась за счет средств из республиканского бюджета для дистанционного обучения школьников. Причиной недостачи является слабый контроль за сохранностью и правильным использованием основных средств. Материалы аудита переданы в правоохранительные органы», - сообщили в департаменте.

Ранее аудиторская проверка прошла в девяти учреждениях области для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Выявлены финансовые нарушения на сумму 7,3 млн тенге. Ущерб возмещен в бюджет и восстановлен в полном объеме. За допущенные нарушения к административной ответственности привлекли восемь должностных лиц в виде штрафа на сумму 948 тысяч тенге.



