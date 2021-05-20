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Аудит гособъектов: 177 ноутбуков не досчитались в районном акимате СКО

20 Мая 2021 22:56
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Аудит гособъектов: 177 ноутбуков не досчитались в районном акимате СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент внутреннего государственного аудита завершил проверку финансовой отчетности за прошлый год на шести объектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации ведомства, выявлены финансовые нарушения на сумму 39 119,6 млн тенге. Из шести проверенных объектов в двух финансовая отчетность ведется со значительными нарушениями.

«В отделе образования Айыртауского района выявлена недостача ноутбуков в количестве 177 штук на общую сумму 28 млн тенге. Техника приобреталась за счет средств из республиканского бюджета для дистанционного обучения школьников. Причиной недостачи является слабый контроль за сохранностью и правильным использованием основных средств. Материалы аудита переданы в правоохранительные органы», - сообщили в департаменте.

Ранее аудиторская проверка прошла в девяти учреждениях области для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Выявлены финансовые нарушения на сумму 7,3 млн тенге. Ущерб возмещен в бюджет и восстановлен в полном объеме. За допущенные нарушения к административной ответственности привлекли восемь должностных лиц в виде штрафа на сумму 948 тысяч тенге.



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#Северо-Казахстанская область   #Другие государственные органы  
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Автор:

Олеся Жуковень

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