Аудиоверсию романа Сакена Жунусова «Ақан сері» презентовали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Известный роман Сакена Жунусова «Ақан сері» обрел актуальное звучание в виде аудиокниги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Проект был реализован по инициативе Регионального проектного офиса «Рухани жаңғыру» и актеров молодежного экспериментального театра «El Jastar» при поддержке областного управления внутренней политики.

Об этом рассказали участники пресс-конференции «Презентация серии «Аудиокниги поэтов и писателей Акмолинской области».

«В реализации программы по модернизации общественного сознания необходимо применять новые подходы, создавать креативные и эффективные проекты. И мы всегда подержим в этом отношении нашу инициативную молодежь. Данный проект очень значим для патриотического воспитания молодежи и подрастающего поколения, изучения наследия отечественной литературы», - подчеркнула руководитель управления внутренней политики Акмолинской области Алтынай Амренова.

О структуре и процессе создания аудиокниги рассказали руководитель Регионального проектного офиса «Рухани жаңғыру» Кайрат Сейтказин и арт-директор молодежного экспериментального театра «El Jastar» Хаким Хасамбай.

«В представленную аудиокнигу вошли интересные отрывки романа. Главной нашей целью было заинтересовать нашу молодежь этим произведением писателя Сакена Жунусова, чтобы они впоследствии сами захотели прочитать его полностью. Следует отметить, что в республике это первый проект такого рода», - сказал Кайрат Сейтказин.

«Запись книги заняла у нас около месяца. Аудиокнига создавалась путем чтения «живым голосом» актерами театра и наложением звуковых спецэффектов на студии «ZhakonDRA Films»», - дополнил Хаким Хасамбай.

Доступ к аудиокниге будет свободен. Планируется разместить ее на сайте и в мобильном приложении «SMART Рухани жаңғыру» и в социальных сетях. В настоящее время участники проекта работают над записью по мотивам книги «Медет» кокшетауского писателя Естая Мырзахметова.

Планируется выпустить еще 9 аудиокниг на основе известных произведений акмолинцев.