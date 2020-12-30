Аудиотур по достопримечательностям города презентовали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее презентовали аудиотур по достопримечательностям города на платформе мобильного приложения izi.TRAVEL, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

В рамках празднования 175-летнего юбилея великого поэта и просветителя Абая сотрудники спецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих граждан создали аудиотур по достопримечательностям города. Тур был разработан при поддержке отдела культуры и развития языков города и в тесном сотрудничестве с Центральной библиотечной системой, городским Дворцом культуры.

На сегодняшний день участниками данного проекта являются более 100 стран. В приложении доступны 15 тысяч аудиогидов на 55 языках, куда входит и Казахстан, представленный девятью городами.

«Этот проект - новогодний подарок семейчанам. Теперь и наш город представлен на платформе iziTRAVEL. Вниманию путешественника предложены 32 объекта, аудиоинформация представлена на трех языках. Данным приложением могут пользоваться и люди с ограниченным возможностями», – говорит тифлоинструктор спецбиблиотеки Советхан Аюпов.

По словам разработчиков, в перспективе на основании этого проекта можно будет создать новый тур для маломобильной группы населения. Так, для людей с проблемами зрения, возможно, будет создать аудиотур с телекомментариями, а для людей с проблемами слуха - видеотур с сурдопереводом.

Кроме того, в честь празднования юбилея Абая артисты городского Дворца культуры сняли видеоклип на лирическую песню «Абайға арнау». Идея клипа принадлежит молодому композитору, артисту городского Дворца культуры Береке Слямкулову. Слова к песне были написаны известной поэтессой Жулдызай Ыскак. Видеоклип снят в стиле символического образа Абая и отражает народную любовь к творчеству великого земляка. На днях состоялась торжественная презентация клипа во Дворце культуры.

Фото: Инфоцентр г.Семей