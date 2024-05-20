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    05:01, 20 Май 2024 | GMT +6

    Аудиокласс открыли в школе-интернате Караганды

    школа-интернат, Караганда
    Фото: управление образования Карагандинской области

    В специальной школе-интернате № 3 города Караганды оборудован современный аудиокласс. Здесь занимаются дети с нарушением слуха. передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В аудиоклассе проходят уроки с 1-го по 4-й класс. Учащиеся находятся в полной слухоречевой среде и не теряют навыков разговорной речи.

    Рабочее место каждого школьника снабжено пультом со встроенным микрофоном. Благодаря радиомикрофону учитель может передвигаться по классу беспрепятственно.

    — В Карагандинской области 14 788 детей с особыми образовательными потребностями, из них 2475 — это дети с инвалидностью. Ежегодно в области растет сеть специальных организаций, сейчас их 30. Созданы условия для инклюзивного образования — 50% в детских садах, 71% в колледжах и 81% в общеобразовательных школах. В области 10 специальных школ-интернатов, где обучаются 1511 детей. В прошлом году были выделены средства на капительные ремонты, закуплено большое количество учебно-методической литературы, — сказала главный специалист отдела дошкольного и общего среднего образования управления образования Галина Абишева.

    школа-интернат
    Фото: управление образования Карагандинской области

    Аудиокласс оборудован в рамках проекта «Особым детям — особое внимание» фондом AYALA при поддержке компании «CUMMINS Казахстан».

    школа-интернат, Караганда
    Фото: управление образования Карагандинской области

    Проект помогает оснастить коррекционные школы-интернаты и кабинеты психолого-педагогической коррекции по всему Казахстану специальным оборудованием для улучшения у детей слуха, зрения, внимания, для помощи в развитии интеллекта.

    школа-интернат
    Фото: управление образования Карагандинской области
    школа-интернат
    Фото: управление образования Карагандинской области

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Образование Карагандинская область Караганда школа
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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