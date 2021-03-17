+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.94 EUR 499.75
RUB 5.75 CNY 64.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Атыраускую сельскую команду КВН пригласили на фестиваль Александра Маслякова

17 Марта 2021 07:29
Поделиться:
Атыраускую сельскую команду КВН пригласили на фестиваль Александра Маслякова

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сельскую команду «Сагыз» из Кзылкогинского района Атырауской области КВН пригласили на Международный фестиваль Александра Маслякова «КиВиН-2021» в Сочи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Представители тюркоязычных стран отметили Наурыз в Баку
Выставка «Цвета Кореи: вчера и сегодня» открылась в Библиотеке Елбасы Конкурс ко Дню домбры прошел в Акмолинской области Казахстанские эксперты участвуют в азиатском проекте по нематериальному культурному наследию

«Мы, конечно, волнуемся, потому что впервые на сцене будем выступать на русском языке. Тем не менее, на протяжении двенадцати лет существования команды мы набрали немало опыта на казахстанской сцене. Попасть на российский КВН было мечтой каждого члена команды. Это уже наша пятая попытка. До этого мы не могли поехать в Россию из-за отсутствия финансов. Сейчас нам помог акимат и один из предпринимателей. Наша цель - попасть в Краснодарскую региональную лигу и в первую лигу России. Набраться опыта, проанализировать российскую аудиторию. А дальше будет проще», - рассказал капитан и основатель команды «Сагыз» Ернар Сакупов.

Атырауская сельская команда является многократным победителем юмористических шоу Казахстана, чемпионом молодежного проекта КТА — «Көңілді тапқырлар алаңы». Сериал «Сагыз», снятый во время карантина самими ребятами и выложенный на YouTube, набрал миллионы просмотров.

Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Культура  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив