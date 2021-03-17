Атыраускую сельскую команду КВН пригласили на фестиваль Александра Маслякова

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сельскую команду «Сагыз» из Кзылкогинского района Атырауской области КВН пригласили на Международный фестиваль Александра Маслякова «КиВиН-2021» в Сочи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы, конечно, волнуемся, потому что впервые на сцене будем выступать на русском языке. Тем не менее, на протяжении двенадцати лет существования команды мы набрали немало опыта на казахстанской сцене. Попасть на российский КВН было мечтой каждого члена команды. Это уже наша пятая попытка. До этого мы не могли поехать в Россию из-за отсутствия финансов. Сейчас нам помог акимат и один из предпринимателей. Наша цель - попасть в Краснодарскую региональную лигу и в первую лигу России. Набраться опыта, проанализировать российскую аудиторию. А дальше будет проще», - рассказал капитан и основатель команды «Сагыз» Ернар Сакупов.

Атырауская сельская команда является многократным победителем юмористических шоу Казахстана, чемпионом молодежного проекта КТА — «Көңілді тапқырлар алаңы». Сериал «Сагыз», снятый во время карантина самими ребятами и выложенный на YouTube, набрал миллионы просмотров.