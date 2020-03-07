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Атыраускую область накроет пыльная буря

7 Марта 2020 23:19
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Атыраускую область накроет пыльная буря

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Департамент по ЧС Атыраускойобласти распространил сообщение, что 8 марта на область надвигаетсяшторм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В отдельных районах порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Учитывая, что в регионе практически не было дождей и снега и земля сухая,

штормовой ветер поднимет в воздух пыль. ДЧС просит быть предельно

осторожными на дорогах, где видимость ухудшится.

Напомним, в Атырау стоит устойчиво теплая погода. В середине февраля на

реке Урал разбили лед, который в отдельные годы держался до двадцатых

числах марта. На деревьях набухают почки. Появились ростки садовых

цветов - тюльпанов и лилий, что, как правило, происходит в апреле.

Ранее штормовое предупреждение на выходные было объявлено в шести

регионах Казахстана.


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Ключевые слова: Атырауская область, Казгидромет, Погода,
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Автор:

А. Соколов

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