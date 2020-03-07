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вчера 08:30
Атыраускую область накроет пыльная буря
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Департамент по ЧС Атыраускойобласти распространил сообщение, что 8 марта на область надвигаетсяшторм, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В отдельных районах порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
Учитывая, что в регионе практически не было дождей и снега и земля сухая,
штормовой ветер поднимет в воздух пыль. ДЧС просит быть предельно
осторожными на дорогах, где видимость ухудшится.
Напомним, в Атырау стоит устойчиво теплая погода. В середине февраля на
реке Урал разбили лед, который в отдельные годы держался до двадцатых
числах марта. На деревьях набухают почки. Появились ростки садовых
цветов - тюльпанов и лилий, что, как правило, происходит в апреле.
Ранее штормовое предупреждение на выходные было объявлено в шести
регионах Казахстана.
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