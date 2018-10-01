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Атырауский спортсмен завоевал «бронзу» Паразиады

8 Октября 2018 12:15 88
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Атырауский спортсмен завоевал «бронзу» Паразиады

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Джакарте (Индонезия) прошел первый соревновательный день Паразиадских игр. Член национальной сборной Казахстана, атырауский спортсмен Дмитрий Ли стал обладателем бронзовой медали на дистанции 100 метров баттерфляем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дмитрий Ли с временным показателем 1:07, 77 расположился на третьем месте, после спортсменов  Малайзии и Ирана.

«Я рад этому результату. Не могу передать словами тот момент, когда я стоял на пьедестале призеров. Это поймет лишь тот, кто побывал там. Выражаю благодарность всем соотечественникам, оказавшим поддержку», - сказал Дмитрий Ли.

Напомним, что атырауские спортсмены до игр провели учебно-тренировочные сборы в Кыргызстане и Таразе. А до этого завоевали призовые места на Кубке мира, прошедшем в Германии.

Азиатские игры продлятся до 13 октября.


Абай Абылайулы

 

 

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Ключевые слова: Спорт, Атырауская область,
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