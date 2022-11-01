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Атырауский спортсмен стал чемпионом мира по джиу-джитсу

1 Ноября 2022, 21:12
Атырауский спортсмен стал чемпионом мира по джиу-джитсу
1 Ноября 2022, 21:12

Атырауский спортсмен стал чемпионом мира по джиу-джитсу

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, одержал победу атырауский спортсмен Болашақ Сүйекенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в региональной службе коммуникаций, в чемпионате мира приняли участие 1 500 спортсменов из 65 государств. 15-летний Болашақ Сүйекенов соревновался в весовой категории 38 кг.

«Мы очень долго готовили наших учеников. Для участия в чемпионате мира необходимы постоянные тренировки, упорный труд, стремление к победе. Наши спортсмены, а от региона в соревнованиях участвуют еще несколько человек, показывают хорошие результаты. Соревнования проходят на высоком уровне», – сказал главный тренер Айбар Есенғалиев.

Сборная Казахстана в общем зачете лидирует в одиночном разряде. Соревнования, стартовавшие 29 октября, продлятся до 8 ноября.


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