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Атырауский спецЦОН перешел на усиленный график работы из-за регистрации иностранных авто
1 Февраля 2020 12:07
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Атырауский спецЦОН перешел на усиленный график работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«С сегодняшнего дня атырауский спецЦОН перешел на усиленный график работы. Если в обычные дни в ЦОНе работают около 30 человек, то теперь 40 человек. Связано это с началом регистрации автомобилей с иностранными номерами. Работает спецЦОН теперь не 6 дней в неделю, а без выходных с 9 до 20 часов. Такой график будет до 29 февраля», - сообщил пресс-секретарь Атырауского филиала НАО государственный корпорация «Правительство для граждан» Нурлыбек Бақтығали.
Ключевые слова: Атырауская область, Теракт в Алматы,
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