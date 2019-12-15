Атырауский школьник создал мобильное приложение для волонтеров

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау ученик Назарбаев Интеллектуальной школы создал новое мобильное приложение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

« Ученик 12 класса Бибарыс Гилаж создал новое мобильное приложение, которое облегчит работу волонтерам. Свое изобретение юный программист назвал «Шанырак». На созданной платформе он собрал все необходимое для тех, кто занимается благотворительностью и социальными проектами. Его мобильное приложение позволяет всем участникам автономно общаться, получать ту или иную помощь от других сообществ. Кроме того, в приложении каждый волонтер сможет завести собственный аккаунт-профиль, в том числе создать группу с активными пользователями», - рассказали в пресс-службе Назарбаев Интеллектуальной школы.

Желание создать именно такое мобильное приложение Бибарыс Гилаж объясняет тем, что следующий год в нашей стране будет Годом волонтера. А для людей, занимающихся такой инициативной помощью, нет единой информационной базы.

«Своим приложением я хотел решить проблему поиска волонтеров и процесс организации их мероприятий. Здесь же они смогут найти всю информацию о действующих волонтерских организациях», - говорит Бибарыс.

Юноша уверен, что его изобретение поможет волонтерам минимизировать определенные риски, помогая участникам сохранять конфиденциальность… Мобильное приложение работает с поддержкой Java в Android Studio и в скором будущем оно будет доступно для широкого применения в Play-market.

«Дело за малым - получить патент на авторскую работу и запустить мобильную программу в сети Интернет. В будущем я планирую расширить зоны применения приложения, в котором будут отображены достижения волонтеров, их уровень активности. Это, в свою очередь, позволит пользователям сети увидеть результаты их работы в режиме «онлайн»», - делится планами Бибарыс.

Кстати, приложение высоко оценили на республиканском этапе конкурсов научных проектов. Бибарыс был в числе финалистов конкурса инновационных работ Конгресса молодежи Республики Казахстан. Он является призером областных и республиканских конкурсов IT-технологий и робототехники. Прошлым летом Бибарыс Гилаж окончил курс в Стенфордском университете (США) по программированию, лидерству и социальным наукам.